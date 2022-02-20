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濱海公路騎士疑過彎跨越雙黃線 撞上對向貨車傷重不治
郭姓男子今早騎機車行經基隆、萬里間濱海公路，過彎時疑跨越道路中央雙黃線，與對向載運瓦斯鋼瓶的小貨車相撞。郭男因猛烈撞擊貨車擋風玻璃，傷重不治。事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點半左右，接獲報案指基隆大武崙和新北萬里間的濱海公路發生車禍。消防人員抵達現場時，看到20多歲郭男滿臉是血，已無呼吸心跳，送醫不治。
據了解，郭男騎機車由萬里往基隆方向行駛，50多歲張男駕駛貨車往萬里方向行駛。郭男因跨越分向線，與張男駕駛的小貨車對撞後，郭往前拋飛猛烈撞擊貨車擋風玻璃，傷重致死。警方對張男實施酒測，非酒後駕駛。郭男經抽血檢測也非酒駕。
車禍發生後交通受阻，且有油汙汙染路面。員警在場指揮交通，並通報環保局派人前來清除油汙。完成採證後，將機車先移到路旁，再由拖吊車把嚴重受損的貨車移除現場，恢復雙向通行。
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