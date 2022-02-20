影／這不是電影 消防機器人出動撲滅彰濱油封工廠大火

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房，今天凌晨2時30分許發生大火，由於廠區都是油封塑膠原料易燃品，廠區很快全面燃燒，彰化縣消防局消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了約3小時才撲滅，幸無人傷亡，由火場情況未明且瀰漫有毒物體，消防局為求安全，更出動用消防機器人進入火場灌救。

元成工業股分有限公司彰濱廠1樓油封原料倉儲 ，火警發生時未有人員，彰化縣消防局共動用6個分隊、各式消防車輛29輛、救護車1輛、消防人員60人前往灌救，由於寒流來襲，挾風帶雨，搶救格外困難與辛苦，消防人員冒著凛冽風雨搶救，格外辛苦，消防人員用水線阻絕火勢，才未延燒到其他生產的廠房，直到約5時28分才撲滅火勢，不過1樓鐵皮建築幾乎燒毀，面積約達500坪，起火原因及財物損失仍有待調查。

不過，由於廠區仍堆滿約三層樓原物料，且都是易燃的塑膠等原物料，消防局長施順仁說，由火場狀況未明，建築有隨時塌陷危險，加上瀰漫著有毒氣體，消防局在處理殘火時，即出動一輛全縣唯一、造價約180萬元俗稱「消防機器人」的第二代自走式遙控砲塔車，由消防人員遙控，先從戶外用強力水柱噴水，再進入火場內部灌救，很快達成任務。

彰化縣消防局長施順仁說，這輛配置在第三大隊鹿鳴分隊的消防機器人，是由財德投資有限公司所捐贈，由於分隊鄰近鹿港彰濱工業區、台61線，對於工廠、槽車的救災勤務也相對較高，有了自走式遙控砲塔車，對救災勤務能有更好的運用。

施順仁說，自走式遙控砲塔車可以因應不平整的地勢，並可以直接拖曳水帶移動至火場，大幅降低消防人員體力消耗，射程可以達到65公尺，無線遙控距離達100至300公尺，讓消防人員免於過度接近情況未知的火場，避免曝露在高溫危險環境之中，有效降低消防員救災危害。