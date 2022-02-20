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影／這不是電影 消防機器人出動撲滅彰濱油封工廠大火

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房，今天凌晨2時30分許發生大火，由於廠區都是油封塑膠原料易燃品，廠區很快全面燃燒，彰化縣消防局消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了約3小時才撲滅，幸無人傷亡，由火場情況未明且瀰漫有毒物體，消防局為求安全，更出動用消防機器人進入火場灌救。

元成工業股分有限公司彰濱廠1樓油封原料倉儲 ，火警發生時未有人員，彰化縣消防局共動用6個分隊、各式消防車輛29輛、救護車1輛、消防人員60人前往灌救，由於寒流來襲，挾風帶雨，搶救格外困難與辛苦，消防人員冒著凛冽風雨搶救，格外辛苦，消防人員用水線阻絕火勢，才未延燒到其他生產的廠房，直到約5時28分才撲滅火勢，不過1樓鐵皮建築幾乎燒毀，面積約達500坪，起火原因及財物損失仍有待調查。

不過，由於廠區仍堆滿約三層樓原物料，且都是易燃的塑膠等原物料，消防局長施順仁說，由火場狀況未明，建築有隨時塌陷危險，加上瀰漫著有毒氣體，消防局在處理殘火時，即出動一輛全縣唯一、造價約180萬元俗稱「消防機器人」的第二代自走式遙控砲塔車，由消防人員遙控，先從戶外用強力水柱噴水，再進入火場內部灌救，很快達成任務。

彰化縣消防局長施順仁說，這輛配置在第三大隊鹿鳴分隊的消防機器人，是由財德投資有限公司所捐贈，由於分隊鄰近鹿港彰濱工業區、台61線，對於工廠、槽車的救災勤務也相對較高，有了自走式遙控砲塔車，對救災勤務能有更好的運用。

施順仁說，自走式遙控砲塔車可以因應不平整的地勢，並可以直接拖曳水帶移動至火場，大幅降低消防人員體力消耗，射程可以達到65公尺，無線遙控距離達100至300公尺，讓消防人員免於過度接近情況未知的火場，避免曝露在高溫危險環境之中，有效降低消防員救災危害。

此外，自走式遙控砲塔車在射水部分，可以切換水柱跟水霧，水柱可以直接瞄準火源，水霧則可以在需要排煙、防護時使用，甚至面臨管線、瓦斯外洩，也可以利用水霧射水降低氣體濃度，提升災害事故搶救效能。

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房，今天凌晨大火，由於廠區都是油封塑膠原料易燃品，廠區很快全面燃燒，消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了約3小時才撲滅，幸好無人傷亡。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房，今天凌晨大火，由於廠區都是油封塑膠原料易燃品，廠區很快全面燃燒，消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了約3小時才撲滅，幸好無人傷亡。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房，今天凌晨大火，由於廠區都是油封塑膠原料易燃品，廠區很快全面燃燒，消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了約3小時才撲滅，幸好無人傷亡。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房，今天凌晨大火，由於廠區都是油封塑膠原料易燃品，廠區很快全面燃燒，消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了約3小時才撲滅，幸好無人傷亡。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路元成工業股份有限公司廠房今天凌晨大火，消防局動用消防機器人進入火場灌救。圖／消防局提供
今天凌晨2時30分許，元成工業股份有限公司位在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路的廠房發生大火，由於廠區都是易燃品，廠區全面燃燒，陷入火海。圖／消防局提供
今天凌晨2時30分許，元成工業股份有限公司位在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路的廠房發生大火，由於廠區都是易燃品，廠區全面燃燒，陷入火海。圖／消防局提供

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