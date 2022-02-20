中職啦啦隊員遭偷拍裙底 警方受理報案

中信兄弟啦啦隊短今（左二）。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

中華職棒啦啦隊員「短今」搭捷運遭人偷拍裙底並於網路散播，她近日收到粉絲傳送相關影片，經多日蒐證於昨天在友人陪同下向警方報案，台北市警察局信義分局今天證實。

「短今」昨天在臉書發文表示，她在2月12日中午收到粉絲傳送的影片，內容是她2020年7月在捷運站手扶梯遭偷拍裙底的畫面，當時雖然有穿安全褲，但拍攝者故意將相機切換許多角度，且假裝問路而拍攝其正臉。

她說，上述遭偷拍影片後來在多個網站上散布，經多天蒐證後，感謝閨蜜19日陪同她到警局報案，並附上她在五分埔派出所門前的照片。

「短今」提到，自己多次對人性感到失望，感覺有層霧矇住自己的前方，但謝謝姐妹們一路陪伴、安慰，也謝謝幫忙蒐證的所有球迷朋友，「沒有下不完的雨，希望我的晴天趕快來」，將發布者、散布人繩之以法。

同時，她文末也不忘呼籲「轉發影片對我是二次傷害、請停止轉發、散布」。

警方今天也證實已受理此案，後續將朝妨害秘密罪偵辦。