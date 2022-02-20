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男子吸笑氣駕車亂竄 桃園警方破窗逮人送辦

中央社 / 桃園20日電

桃園市警局桃園分局今天表示，昨天下午2時50分許接獲報案，指稱有駕駛疑似邊吸食笑氣邊開車蛇行，警方立即派員圍捕，並破窗將不服員警攔阻的駕駛壓制，依公共危險罪送辦。

中路派出所副所長洪靖雯說，指揮中心獲報後立即攔截圍捕，員警吳和修及廖玄穎隨後在國聖一街發現這部自小客車，車輛左前輪已毀損彎曲，但28歲的駕駛呂男不顧員警攔阻仍持續蛇行前進，不但多次與一旁車輛驚險擦身，甚至逆向開上人行道，尾隨員警也立即呼叫支援。

洪靖雯指出，呂男駕車在附近繞行約10分鐘後，不慎撞上路旁人行道，員警立即以警車包夾，但呂男卻又倒車衝撞，員警立即擊破車窗將呂男拉下車壓制，更在車上起獲笑氣鋼瓶1支，全案依公共危險罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

由於員警廖玄穎在擊破車窗時，左手小指不慎遭玻璃割傷，但仍奮勇將嫌犯制伏送辦後才前往就醫，幸好傷勢無大礙，桃園分局長黃富村獲知後也立即帶著水果禮盒前往中路派出所慰問員警傷勢，感謝他們奮勇維護治安，也叮嚀值勤時務必注意安全。

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