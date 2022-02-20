八旬失智嬤淋雨街頭徘徊 暖警助返家

台南市中西區民權路三段，昨天傍晚6點多有老婦人淋著毛毛細雨，在路上徘徊，巡邏員警發現上前關懷，老婦人不發一語、全身顫抖，員警擔心老婦人獨自在外可能發生危險，便載送老婦人返所查證身分，先提供熱茶及食物裹飢，最後查出她為83歲施姓老太太，聯繫家屬前來派出所帶回。

市警二分局長樂派出所員警吳育承、莊志鴻，昨天傍晚6點多，巡邏行經中西區民權路三段時，發現老婦人淋著毛毛細雨，在路上徘徊，員警上前關懷時老婦人不發一語、全身顫抖，她僅記得自己的名字，對其他事情記憶錯亂、一概不知，研判可能失智。

員警擔心老婦人獨自在外可能發生危險，便載送老婦人返所查證身分，老婦人身上未帶任何證件，員警先提供熱茶及食物裹腹，經員警細心及多方查證得知其他分局有受理特徵相符之83歲施姓失智失蹤人口，聯繫家屬前來派出所確認無誤。

家屬表示，昨天下午3點載著施姓老婦人外出至中華北路保養汽車，老婦人上廁所之後便不見蹤影，非常感謝警方在細雨綿綿的天氣下協助尋獲失蹤家人，對警方的幫忙表達深深的感謝。