影／豐原警分局門口2尊戰警娃吸睛 加掛反詐騙加強宣導

台中市豐原警分局大門口最近新設二尊8公尺高的霹靂戰警娃娃很吸睛，警方再加掛反詐騙宣導，民眾參觀並拍照打卡時，也達到宣導防止被騙目的。

民眾經過豐原分局常會停下腳步，因為豐原分局大門前設立兩尊男女霹靂戰警，高逾8公尺，豐原分局附近有台中市農會、台灣菸酒豐原營業所、移民署台中市第二服務站、稅務局豐原分局，更鄰近豐原高商，大門前有台中市公車55路公車站，來往人車多。

依台中市政府警察局刑事警察大隊詐欺手法分析資料，今年度「假投資」詐騙為第一名高發詐欺手法，豐原分局因此應用霹靂戰警搭配犯罪預防宣導，在兩戰警間掛有「假投資真詐騙，主動搭訕邀你賺大錢，一切都是陷阱、反詐騙」的大型布條，避免民眾受害。