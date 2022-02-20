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影／豐原警分局門口2尊戰警娃吸睛 加掛反詐騙加強宣導
台中市豐原警分局大門口最近新設二尊8公尺高的霹靂戰警娃娃很吸睛，警方再加掛反詐騙宣導，民眾參觀並拍照打卡時，也達到宣導防止被騙目的。
民眾經過豐原分局常會停下腳步，因為豐原分局大門前設立兩尊男女霹靂戰警，高逾8公尺，豐原分局附近有台中市農會、台灣菸酒豐原營業所、移民署台中市第二服務站、稅務局豐原分局，更鄰近豐原高商，大門前有台中市公車55路公車站，來往人車多。
依台中市政府警察局刑事警察大隊詐欺手法分析資料，今年度「假投資」詐騙為第一名高發詐欺手法，豐原分局因此應用霹靂戰警搭配犯罪預防宣導，在兩戰警間掛有「假投資真詐騙，主動搭訕邀你賺大錢，一切都是陷阱、反詐騙」的大型布條，避免民眾受害。
豐原分局長劉安杰表示，近年來犯罪型態改變，全台詐欺案件盛行，尤以網路投資詐騙更是大宗，除各類反詐騙宣導外，豐原分局針對投資詐騙進行宣導，務使詐騙警覺深入民眾潛意識，讓民眾見有「關鍵字」即可知悉為詐騙需慎防，保護民眾財產安全。
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