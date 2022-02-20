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國道1號車禍3死 BMW撞上五楊高架橋墩嚴重變形成廢鐵

累了嗎? KTV員工清晨下班疑精神不濟 自撞號誌燈桿

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市36歲郭姓KTV男員工，今天清晨7點多下班後駕駛黑色轎車回家途中，疑精神不濟涉嫌駕車失控自撞中西區南寧街和永福路一段號誌燈桿，造成號誌燈故障受損，郭手腳擦挫傷送醫。警方說，今天天雨路滑，請來汽機車行經該路段減速慢行。

「怎麼撞的，連號誌燈燈罩都掉了下來。」今天清晨8點多，路過南寧街和永福路一段路口民眾，看到號誌燈燈罩掉在地上，一旁肇事黑色轎車車頭嚴重凹陷，號誌燈桿受損，轄區警方正請來拖吊車將肇事轎車拖走，避免造成二次車禍。

警方調查， 36歲郭姓KTV男員工，今天清晨7點多下班後，駕駛黑色轎車由南寧街西向東行駛，疑因精神不濟駕車失控自撞中西區南寧街和永福路一段號誌燈桿，造成號誌燈故障受損，郭手腳擦挫傷送醫。郭酒測值為零。

由於郭駕車撞壞交通號誌燈桿，號誌燈故障待修，警方將報請台南市政府，由相關單位派員修理，並向郭請求賠償。

台南市36歲郭姓KTV男員工，今天駕駛黑色轎車疑精神不濟，涉駕車失控自撞中西區南寧街和永福路一段號誌燈，造成號誌燈故障受損，轎車車頭嚴重凹陷。記者黃宣翰／攝影
台南市36歲郭姓KTV男員工，今天駕駛黑色轎車疑精神不濟，涉駕車失控自撞中西區南寧街和永福路一段號誌燈，造成號誌燈故障受損，轎車車頭嚴重凹陷。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區南寧街和永福路一段交通號誌，被黑色轎車撞壞故障待修。記黃宣翰／攝影
台南市中西區南寧街和永福路一段交通號誌，被黑色轎車撞壞故障待修。記黃宣翰／攝影
台南市中西區南寧街和永福路一段交通號誌，被黑色轎車撞壞故障待修。記黃宣翰／攝影
台南市中西區南寧街和永福路一段交通號誌，被黑色轎車撞壞故障待修。記黃宣翰／攝影

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