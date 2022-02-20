導航山區產業道路受困 和平警去年12月至今救9車

台中市和平警分局大棟派出所轄區山路多，日前救援車輛脫困，車主夫妻煮一鍋滷肉開到山上送警方感謝，大棟派出所表示，去年12月至今，已救援9件導航受困產業道路車輛，提醒民眾開車上山注意。

中市和平警分局大棟派出所日前接獲陳姓民眾報案，他開車受困產業道路動彈不得，所長邱調源、警員翁啓志確認受困地點後前往救援。

員警抵達現場時，陳姓男子說，他開休旅車受導航系統引導，在穿棟產業道路迷路，行經陡坡致車輛打滑而滑出路面受困，員警一時聯絡不上拖吊業者，只好試著將警車充當拖吊車，經過一番功夫，終於協助車輛脫困。

陳姓夫妻對員警的協助一直覺得「揪感心」，回家後煮了一鍋香噴噴的滷肉，前天上午專程送上山慰勞員警，對於員警的積極、熱心幫助深表感謝之意。