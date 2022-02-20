快訊

國道1號車禍3死 BMW撞上五楊高架橋墩嚴重變形成廢鐵

高雄輕軌又被撞 闖紅燈機車騎士涉嫌肇逃

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌昨又發生與機車擦撞意外，昨晚7點39分，輕軌從C16文武聖殿站開往C15壽山公園站站間時，在大公路口遭闖紅燈機車撞上，這也是今年第二起事故。高捷公司表示，當時列車為綠燈可通行狀態，司機員當下立即緊急停車，車上乘客沒有受傷，機車騎士疑似肇事逃逸。車上旅客清車後步行返回C16車站月台。

高捷指出，此次事故初步判斷是機車騎士未遵守交通號誌燈號闖紅燈，輕軌列車前方車頭有局部損傷，後續在昨晚近8點時，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。目前正線已恢復正常營運。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，而肇事逃逸更會加重刑責。本案後續如警方確定肇事責任為機車違規並追查出肇事者，高捷公司將會進行求償。

高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌昨晚與闖紅燈機車發生擦撞，機車騎士疑似肇事逃逸。記者林巧璉／翻攝

延伸閱讀

運將闖紅燈撞死人輕判6月 家屬認是二次傷害上訴被駁

2杯保力達下肚酒測超標 男闖紅燈遭攔檢警依法送辦

大一女闖紅燈撞傷婦人 副教授為她求情獲緩刑

彎道闖紅燈挨罰1800騎士不服 法官認員警誤認撤罰

相關新聞

國道1號車禍3死！BMW撞上五楊高架橋墩成廢鐵

國道一號南向35.5公里泰山轉接道，今天凌晨發生重大車禍，1輛BMW 520d轎車迎面撞上五楊高架匝道與平面道的分隔橋墩...

車「打水漂」撞成廢鐵 3死2傷

花蓮戴姓男子昨天駕車帶女友及其三名友人計畫赴宜蘭遊玩，行經台九線新城段靠近懷恩橋附近時，疑車速過快加上天雨道路積水濕滑，...

彰濱油封工廠凌晨全面燃燒 消防人員冒著寒風苦雨搶救

今天凌晨2時30分許，位在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路的元成工業股份有限公司廠房發生大火，由於廠區都是易燃品，廠區全面燃...

高雄輕軌又被撞 闖紅燈機車騎士涉嫌肇逃

高雄輕軌昨又發生與機車擦撞意外，昨晚7點39分，輕軌從C16文武聖殿站開往C15壽山公園站站間時，在大公路口遭闖紅燈機車...

導航山區產業道路受困 和平警去年12月至今救9車

台中市和平警分局大棟派出所轄區山路多，日前救援車輛脫困，車主夫妻煮一鍋滷肉開到山上送警方感謝，大棟派出所表示，去年12月...

1秒19根雜草死於火災？苗縣消防局臉書瞎編 只盼多防範

元宵節後是苗栗客家人傳統掃墓祭祖季節，掃墓整理墓園雜草，及掃墓燃放鞭炮，元宵節前後是公墓雜草火災的高峰期，縣政府消防局統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。