高雄輕軌又被撞 闖紅燈機車騎士涉嫌肇逃
高雄輕軌昨又發生與機車擦撞意外，昨晚7點39分，輕軌從C16文武聖殿站開往C15壽山公園站站間時，在大公路口遭闖紅燈機車撞上，這也是今年第二起事故。高捷公司表示，當時列車為綠燈可通行狀態，司機員當下立即緊急停車，車上乘客沒有受傷，機車騎士疑似肇事逃逸。車上旅客清車後步行返回C16車站月台。
高捷指出，此次事故初步判斷是機車騎士未遵守交通號誌燈號闖紅燈，輕軌列車前方車頭有局部損傷，後續在昨晚近8點時，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。目前正線已恢復正常營運。
高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，而肇事逃逸更會加重刑責。本案後續如警方確定肇事責任為機車違規並追查出肇事者，高捷公司將會進行求償。
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