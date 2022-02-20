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國道1號車禍3死 BMW撞上五楊高架橋墩嚴重變形成廢鐵

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國道1號車禍3死！BMW撞上五楊高架橋墩成廢鐵

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號南向35.5公里泰山轉接道，今天凌晨發生重大車禍，1輛BMW 520d轎車迎面撞上五楊高架匝道與平面道的分隔橋墩，1人彈出車外、2人夾困車內，3名男性送醫途中皆無生命跡象，急救後宣告不治。

新北市消防局是在凌晨0時54分接獲車禍救援通報，立刻派遣3個分隊人車趕往，當時天空下著雨，整輛白色BMW轎車卡在分隔島上，車體已經撞得嚴重變形，零件四散滿地，許多路過車輛停下協助。

消防隊員首先發現1名男子倒臥在平面車道路肩，已無呼吸心跳，變形車體內另外還有2名男子受困，也都沒有生命跡象，救護人員立即先將車外的男子送醫，連忙破壞車體，大約10分鐘後救出另2人送醫。

車上3名男性分別是24歲、36歲、20歲，由救護車送往桃園敏盛醫院、林口長庚醫院，急救後均宣告不治。國道警方已請醫院協助抽血檢驗酒精濃度，車禍發生詳細原因，還有待鑑識調查進一步釐清。

白色轎車迎面撞上分隔橋墩，車頭嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
白色轎車迎面撞上分隔橋墩，車頭嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
1名男子倒臥在車輛左前方的路肩，已經沒有生命跡象。記者林昭彰／翻攝
1名男子倒臥在車輛左前方的路肩，已經沒有生命跡象。記者林昭彰／翻攝
白色轎車迎面撞上分隔橋墩，車頭嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
白色轎車迎面撞上分隔橋墩，車頭嚴重變形。記者林昭彰／翻攝

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