國道1號車禍3死！BMW撞上五楊高架橋墩成廢鐵

國道一號南向35.5公里泰山轉接道，今天凌晨發生重大車禍，1輛BMW 520d轎車迎面撞上五楊高架匝道與平面道的分隔橋墩，1人彈出車外、2人夾困車內，3名男性送醫途中皆無生命跡象，急救後宣告不治。

新北市消防局是在凌晨0時54分接獲車禍救援通報，立刻派遣3個分隊人車趕往，當時天空下著雨，整輛白色BMW轎車卡在分隔島上，車體已經撞得嚴重變形，零件四散滿地，許多路過車輛停下協助。

消防隊員首先發現1名男子倒臥在平面車道路肩，已無呼吸心跳，變形車體內另外還有2名男子受困，也都沒有生命跡象，救護人員立即先將車外的男子送醫，連忙破壞車體，大約10分鐘後救出另2人送醫。