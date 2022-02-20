聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道1號車禍3死！BMW撞上五楊高架橋墩成廢鐵
國道一號南向35.5公里泰山轉接道，今天凌晨發生重大車禍，1輛BMW 520d轎車迎面撞上五楊高架匝道與平面道的分隔橋墩，1人彈出車外、2人夾困車內，3名男性送醫途中皆無生命跡象，急救後宣告不治。
新北市消防局是在凌晨0時54分接獲車禍救援通報，立刻派遣3個分隊人車趕往，當時天空下著雨，整輛白色BMW轎車卡在分隔島上，車體已經撞得嚴重變形，零件四散滿地，許多路過車輛停下協助。
消防隊員首先發現1名男子倒臥在平面車道路肩，已無呼吸心跳，變形車體內另外還有2名男子受困，也都沒有生命跡象，救護人員立即先將車外的男子送醫，連忙破壞車體，大約10分鐘後救出另2人送醫。
車上3名男性分別是24歲、36歲、20歲，由救護車送往桃園敏盛醫院、林口長庚醫院，急救後均宣告不治。國道警方已請醫院協助抽血檢驗酒精濃度，車禍發生詳細原因，還有待鑑識調查進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言