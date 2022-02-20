聽新聞
test
0:00 / 0:00
1秒19根雜草死於火災？苗縣消防局臉書瞎編 只盼多防範
元宵節後是苗栗客家人傳統掃墓祭祖季節，掃墓整理墓園雜草，及掃墓燃放鞭炮，元宵節前後是公墓雜草火災的高峰期，縣政府消防局統計11日到17日發生46件，出動58車次、116人次警義消，共燒毀2.5788公頃的雜草，沒有擴大釀災，直到18日天氣急轉直下又溼又冷，消防人員才鬆一口氣。
火警出勤次數多到消防員受不了，苗栗縣政府消防局臉書粉絲專頁特別宣導，呼籲民眾防範墓地雜草火災，還標明「冷知識」，告訴民眾過去一周，每1秒鐘就有19根雜草死於火災，過去一周燒了2萬5788平方公尺的雜草，消防人員疲於奔命，不是在打雜草火警，就是往打雜草火警的路上。
從18日起就推出「全民幫草草祈福抽禮物」活動，只要按讚、分享貼文，Tag好友加留言「全民守護草草-防範墓地火災」，就可以參加24日下午4點的抽獎，有3人可獲得LED手電筒及萬能工具組。
不過，因為「每1秒鐘就有19根雜草死於火災」這句話太出奇，19根雜草如何推算出來的？粉絲專頁小編也自己在文下方解釋是「小編唬爛的」。
消防局提醒民眾掃墓，牢記「4不2記得」四訣，包括不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，慎終追遠也能遠離火災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言