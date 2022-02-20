1秒19根雜草死於火災？苗縣消防局臉書瞎編 只盼多防範

元宵節後是苗栗客家人傳統掃墓祭祖季節，掃墓整理墓園雜草，及掃墓燃放鞭炮，元宵節前後是公墓雜草火災的高峰期，縣政府消防局統計11日到17日發生46件，出動58車次、116人次警義消，共燒毀2.5788公頃的雜草，沒有擴大釀災，直到18日天氣急轉直下又溼又冷，消防人員才鬆一口氣。

火警出勤次數多到消防員受不了，苗栗縣政府消防局臉書粉絲專頁特別宣導，呼籲民眾防範墓地雜草火災，還標明「冷知識」，告訴民眾過去一周，每1秒鐘就有19根雜草死於火災，過去一周燒了2萬5788平方公尺的雜草，消防人員疲於奔命，不是在打雜草火警，就是往打雜草火警的路上。

從18日起就推出「全民幫草草祈福抽禮物」活動，只要按讚、分享貼文，Tag好友加留言「全民守護草草-防範墓地火災」，就可以參加24日下午4點的抽獎，有3人可獲得LED手電筒及萬能工具組。

不過，因為「每1秒鐘就有19根雜草死於火災」這句話太出奇，19根雜草如何推算出來的？粉絲專頁小編也自己在文下方解釋是「小編唬爛的」。