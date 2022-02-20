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1秒19根雜草死於火災？苗縣消防局臉書瞎編 只盼多防範

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

元宵節後是苗栗客家人傳統掃墓祭祖季節，掃墓整理墓園雜草，及掃墓燃放鞭炮，元宵節前後是公墓雜草火災的高峰期，縣政府消防局統計11日到17日發生46件，出動58車次、116人次警義消，共燒毀2.5788公頃的雜草，沒有擴大釀災，直到18日天氣急轉直下又溼又冷，消防人員才鬆一口氣。

火警出勤次數多到消防員受不了，苗栗縣政府消防局臉書粉絲專頁特別宣導，呼籲民眾防範墓地雜草火災，還標明「冷知識」，告訴民眾過去一周，每1秒鐘就有19根雜草死於火災，過去一周燒了2萬5788平方公尺的雜草，消防人員疲於奔命，不是在打雜草火警，就是往打雜草火警的路上。

從18日起就推出「全民幫草草祈福抽禮物」活動，只要按讚、分享貼文，Tag好友加留言「全民守護草草-防範墓地火災」，就可以參加24日下午4點的抽獎，有3人可獲得LED手電筒及萬能工具組。

不過，因為「每1秒鐘就有19根雜草死於火災」這句話太出奇，19根雜草如何推算出來的？粉絲專頁小編也自己在文下方解釋是「小編唬爛的」。

消防局提醒民眾掃墓，牢記「4不2記得」四訣，包括不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，慎終追遠也能遠離火災。

過去一周苗栗縣公墓雜草火警讓消防員疲於奔命，苗栗縣消防局臉書小編快要崩潰。圖／截自苗栗縣消防局臉書
過去一周苗栗縣公墓雜草火警讓消防員疲於奔命，苗栗縣消防局臉書小編快要崩潰。圖／截自苗栗縣消防局臉書
苗栗縣2月11日到17日發生公墓雜草火災46起，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣2月11日到17日發生公墓雜草火災46起，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供

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