彰濱油封工廠凌晨全面燃燒 消防人員冒著寒風苦雨搶救

今天凌晨2時30分許，位在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路的元成工業股份有限公司廠房發生大火，由於廠區都是易燃品，廠區全面燃燒，陷入火海，彰化縣消防局消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了兩個多小時才控制火勢，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

元成工業股份有限公司彰濱廠1樓鐵皮建築物製造油封工廠，在發生大火後，彰化縣消防局共動用6個分隊、各式消防車輛29輛、救護車1輛、消防人員60人前往灌救，由於寒流來襲，挾風帶雨，搶救格外困難與辛苦，消防人員冒著凛冽風雨搶救，格外辛苦，直到約4時36分才控制火勢，目前仍在灌救之中。