聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰濱油封工廠凌晨全面燃燒 消防人員冒著寒風苦雨搶救
今天凌晨2時30分許，位在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路的元成工業股份有限公司廠房發生大火，由於廠區都是易燃品，廠區全面燃燒，陷入火海，彰化縣消防局消防人員冒著寒風苦雨搶救，費了兩個多小時才控制火勢，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。
元成工業股份有限公司彰濱廠1樓鐵皮建築物製造油封工廠，在發生大火後，彰化縣消防局共動用6個分隊、各式消防車輛29輛、救護車1輛、消防人員60人前往灌救，由於寒流來襲，挾風帶雨，搶救格外困難與辛苦，消防人員冒著凛冽風雨搶救，格外辛苦，直到約4時36分才控制火勢，目前仍在灌救之中。
消防局指出，1樓鐵皮建築幾乎燒毀，面積約達500坪，幸好無人傷亡，財物損失仍有待清點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言