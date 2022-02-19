影／驚悚曝光！拖砂石車維修 吊車煞車失靈撞電桿

五股一輛拖吊車，今晚拖行砂石車進廠維修，疑因天雨路滑煞車失靈自撞路旁電線桿，駕駛夾困車內動彈不得。警消派員協助駕駛脫困，所幸僅肢體疼痛、意識清醒，送醫後沒有生命危險。駕駛沒有酒駕，肇事原因有待調查。

經查證，42歲李姓男子是大型拖吊車司機，今天晚上7時許，他拖行一輛故障砂石車，協助移往車廠維修。途中，行經新北市五股區成泰路四段25號下坡路段，疑因天雨路滑，砂石車又負載過重，導致拖吊車煞車失靈，直往路旁電線桿撞去。