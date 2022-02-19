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資深女藝人懷疑離境外傭涉偷珠寶 刑事局助通報

中央社 / 台北19日電

資深藝人郭美珠家中保險珠寶消失，懷疑已離境印尼籍女幫傭涉案，郭美珠向台北市警方報案。北市警方受理，報請檢方偵辦，並轉知刑事局國際科，刑事局已協助通報印尼警方。

警方調查，郭美珠與丈夫、印尼籍女幫傭同住台北市松山區住處，郭美珠因常赴南部拍戲，家中僅剩丈夫及女幫傭，1月間，郭美珠發現保險箱內價值新台幣700萬元珠寶消失不見，報警處理。

警方表示，因報案人住家未遭人入侵及破壞跡象，加上報案人稱保險箱密碼僅丈夫及女幫傭才知，懷疑可能是已離境印尼籍女幫傭涉案。

台北市警方受理報案後，報請檢方偵辦，並調閱印尼籍女幫傭出境資料，及透過刑事局國際科聯繫印尼警方。刑事局駐印尼聯絡官已通報印尼警方，正初步清查，但因仍需報案人提告，印尼警方才能正式展開調查。

印尼 北市 保險 珠寶

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