阿嬤拖行李箱裝300萬要買房 警及行員聯手阻詐

基隆市一名阿嬤昨天下午拖著裝著300萬元現金的行李箱，堅持要向郵局行員申購匯票，行員懷疑遭到詐騙暗中報警，員警趕至，得知阿嬤加入自稱「遠房姪女」的Line好友後，借錢給對方買房。員警和行員勸阻還找到她女兒，她才猛然覺醒，保住養老金。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員林秉毅，昨天下午3時許擔任備勤勤務時，接獲南榮郵局行員通報，有一名阿嬤攜帶鉅款欲辦理存匯，懷疑遭到詐騙。

林秉毅趕到現場後，見到有一名阿嬤拖著裝著300萬元現金的行李箱，堅持要向行員申購匯票，他趕緊安撫阿嬤情緒，將她帶到一旁詢問，一問之下才得知，原來阿嬤加入自稱是她「遠房姪女」的Line好友，幾番談話後，該名姪女便以買房名義向阿嬤借錢。

阿嬤對她深信不疑，甚至不願意讓警方協助聯繫家人，執意要將現金轉換為匯票讓姪女能順利買房。

林秉毅趕忙想辦法聯繫上阿嬤女兒，隨後在其一番苦口婆心的勸說下，阿嬤才願意打消念頭先不匯，並等待女兒到場再匯。阿嬤女兒接獲警電話後大吃一驚，馬上趕到郵局瞭解情況後向警方表示，雖然確實有阿嬤口中的遠房親戚，但雙方已經許久未曾聯繫，更不可能突然借錢買房，感謝警方熱心助人，阿嬤養老金才保住，沒有被騙走。