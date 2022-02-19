賓士車主迴轉撞機車 一身酒氣不願酒測遭警強制送醫

高雄史姓男子開賓士轎車迴轉時，撞上路邊停等紅燈的3名男機車騎士，警方獲報到場時，將2名受傷的高姓、孫姓男騎士送醫，另外史男身上散發濃厚酒味，因史佯裝配合卻不吹氣，正送醫抽血酒測中。

據了解，今天下午3點多，史男開著賓士轎車，沿著昌裕街行駛，到本館、昌裕街口時，史男開車要迴轉，撞倒3名停等紅燈的機車騎士。

警方獲報到場，將被撞倒、手部骨折的高男（35歲），還有身體多處擦挫傷的孫男（58歲）送醫，幸好都沒有生命危險。

由於史男身上散發濃厚酒氣，警方對史男實施酒測，要求他吹氣，只是史卻假意配合，但不願吹氣，警方只好強制將他送醫抽血檢測。至於詳細肇事原因還有待警方釐清。

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