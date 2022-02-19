花蓮警攜手計程車業者推代駕服務 遏止酒後上路
為遏止酒後駕車肇事案件，花蓮縣警察局針對常飲酒集中地、酒駕事故地及易飲酒時段加強取締，並與縣內6家計程車業者合作提供酒後代駕服務，統一收費規則，遏止酒駕。
根據花蓮縣警察局統計，縣內在民國110年共取締酒駕件數逾1600件，其中209件酒駕交通事故中，造成7人死亡；今年截至2月6日共取締222件酒駕案件，事件造成29人受傷，酒駕案件較去年同期增加15件。
花蓮縣警察局今天發布新聞稿指出，近年來國人已逐漸建立喝酒不開車觀念，仍有部分民眾抱持僥倖心態，警方持續規劃取締酒駕專案、不定期執行取締酒駕大執法，也針對重點區域加強取締。
花蓮縣警局表示，警方也辦理酒後駕車案件溯源，追查提供飲酒場所及業者，宣導酒後不開車、代客叫計程車，鼓勵業者主動關心飲酒客人，提供安全返家建議。
花蓮縣警局也與計程車業者合作，提供酒後代駕業者服務專線，包括陽光、中信、國聲、統一、尚鴻、大連等6家車行，不同時段起步價不同，原則上10公里以內，車資不超過新台幣1000元，每增加2公里，加收費用不超過100元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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