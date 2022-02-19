高雄16歲少年逢母喪後 打架逃家被少年隊勸回

高雄一名16歲少年阿翰（化名），因未如期到高雄少年及家事法院報到，遭少院發布協尋，高雄市警局少年隊找到阿翰，鼓勵他試著找出興趣，選擇相對應的科系，有朝一日一定可以發展出自己的一片天地。

高雄市警局少年隊表示，阿翰自小家庭經濟狀況貧寒、對念書沒興趣，前年又逢母親過世，對於阿翰打擊甚大，因而時常逃家、逃學；逃離在外又與友人參與聚眾滋事，打傷另一夥人，被依傷害罪送高雄少家法院。

阿翰因涉及傷害案，卻未如期到高雄少家法院報到，經法院發布協尋，警方查訪他曾有逃家、逃學紀錄，警方幾次到阿翰鹽埕區住處查訪撲空，本月11日趁阿翰返家時，於是藉機開導他。

阿翰向警員說，會逃學是因為真的不喜歡念書，找不到去學校的意義。員警鼓勵他可以試著找出興趣，選擇相對應的科系，有朝一日一定可以發展出自己的一片天地。

阿翰認真聆聽員警的勸導後，表示會勇於承擔錯誤，也會找出興趣，努力活出自己的人生，少年隊員警也會持續關懷輔導。