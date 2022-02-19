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違反居家檢疫被罰20萬不繳 一拍賣他的車就足額受償
李男於2020年9月間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰共新台幣20萬元，2021年2月17日移送行政執行署台中分署，經執行官多次通知李男仍未繳納，執行官查扣他所有的轎車，拍賣得款21萬6千元，扣掉裁罰的20萬元外，尚餘1萬6千元，依規定要發還給李男，但李尚積欠牌照稅、罰單數萬元，1萬6千元仍無法發還給李男。
台中分署於2021年2月22日由主任行政執行官，帶領「執行滯欠防疫案件罰鍰專案」書記官及執行員，至李男於中市西屯區住所地現場執行，李男當下表示將於翌日至台中分署辦理分期繳納，惟次日並未前往，臺中分署數次以他告知之手機號碼聯繫，都轉接語音信箱，乃發動強力執行作為，包括扣押其於金融機構之存款及保險等但無所獲。
執行官查出，李男名下有2台車，分別為2012及2013年份之國瑞汽車，經數次至李住所現場執行，終在2021年4月15日於李男住家附近發現2012年份的車，即請警方協助依法查封將車拖回保管，並以書面告知請李男儘速清償避免車輛被拍賣，李男家人接獲通知後告知台中分署李男於110年3月間已再出國，希望台中分署能從寬處理。
執行官請李的家人轉知李男，原表示願辦分期繳納卻未履行，電話聯繫又置之不理，如不清償台中分署只有一個選擇就是依法執行，台中分署去年11月24日張貼拍賣公告並依法通知李男訂於今年2月15日拍賣所查封車輛。
臨拍賣一週前夕李男突致電台中分署表示已回國將於翌日至臺中分署一次繳清，但仍未兌現，台中分署打電話給李男又轉接語音信箱，拍賣期日當天李男又來電表示希望台中分署同意他可繳納半數，停止拍賣，執行官向李男表示依法如未能全數清償者，拍賣程序無法停止，拍賣時有意之應買人之出價聲，此起彼落，以21萬6000元拍定。
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