違反居家檢疫被罰20萬不繳 一拍賣他的車就足額受償

李男於2020年9月間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰共新台幣20萬元，2021年2月17日移送行政執行署台中分署，經執行官多次通知李男仍未繳納，執行官查扣他所有的轎車，拍賣得款21萬6千元，扣掉裁罰的20萬元外，尚餘1萬6千元，依規定要發還給李男，但李尚積欠牌照稅、罰單數萬元，1萬6千元仍無法發還給李男。

台中分署於2021年2月22日由主任行政執行官，帶領「執行滯欠防疫案件罰鍰專案」書記官及執行員，至李男於中市西屯區住所地現場執行，李男當下表示將於翌日至台中分署辦理分期繳納，惟次日並未前往，臺中分署數次以他告知之手機號碼聯繫，都轉接語音信箱，乃發動強力執行作為，包括扣押其於金融機構之存款及保險等但無所獲。

執行官查出，李男名下有2台車，分別為2012及2013年份之國瑞汽車，經數次至李住所現場執行，終在2021年4月15日於李男住家附近發現2012年份的車，即請警方協助依法查封將車拖回保管，並以書面告知請李男儘速清償避免車輛被拍賣，李男家人接獲通知後告知台中分署李男於110年3月間已再出國，希望台中分署能從寬處理。

執行官請李的家人轉知李男，原表示願辦分期繳納卻未履行，電話聯繫又置之不理，如不清償台中分署只有一個選擇就是依法執行，台中分署去年11月24日張貼拍賣公告並依法通知李男訂於今年2月15日拍賣所查封車輛。