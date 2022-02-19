快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違反居家檢疫被罰20萬不繳 一拍賣他的車就足額受償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

李男於2020年9月間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰共新台幣20萬元，2021年2月17日移送行政執行署台中分署，經執行官多次通知李男仍未繳納，執行官查扣他所有的轎車，拍賣得款21萬6千元，扣掉裁罰的20萬元外，尚餘1萬6千元，依規定要發還給李男，但李尚積欠牌照稅、罰單數萬元，1萬6千元仍無法發還給李男。

台中分署於2021年2月22日由主任行政執行官，帶領「執行滯欠防疫案件罰鍰專案」書記官及執行員，至李男於中市西屯區住所地現場執行，李男當下表示將於翌日至台中分署辦理分期繳納，惟次日並未前往，臺中分署數次以他告知之手機號碼聯繫，都轉接語音信箱，乃發動強力執行作為，包括扣押其於金融機構之存款及保險等但無所獲。

執行官查出，李男名下有2台車，分別為2012及2013年份之國瑞汽車，經數次至李住所現場執行，終在2021年4月15日於李男住家附近發現2012年份的車，即請警方協助依法查封將車拖回保管，並以書面告知請李男儘速清償避免車輛被拍賣，李男家人接獲通知後告知台中分署李男於110年3月間已再出國，希望台中分署能從寬處理。

執行官請李的家人轉知李男，原表示願辦分期繳納卻未履行，電話聯繫又置之不理，如不清償台中分署只有一個選擇就是依法執行，台中分署去年11月24日張貼拍賣公告並依法通知李男訂於今年2月15日拍賣所查封車輛。

臨拍賣一週前夕李男突致電台中分署表示已回國將於翌日至臺中分署一次繳清，但仍未兌現，台中分署打電話給李男又轉接語音信箱，拍賣期日當天李男又來電表示希望台中分署同意他可繳納半數，停止拍賣，執行官向李男表示依法如未能全數清償者，拍賣程序無法停止，拍賣時有意之應買人之出價聲，此起彼落，以21萬6000元拍定。

李男於前年間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰20萬元，移送行政執行署台中分署，經執行官多次通知李男仍未繳納，執行官查扣他所有的轎車，拍賣得款21萬6千元。圖／行政執行署台中分署提供
李男於前年間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰20萬元，移送行政執行署台中分署，經執行官多次通知李男仍未繳納，執行官查扣他所有的轎車，拍賣得款21萬6千元。圖／行政執行署台中分署提供

衛生局 居家檢疫 罰單

延伸閱讀

小琉球民宿業者徵才要25歲房務員 違反就服法罰30萬元

國內雙B缺貨 執行署賓士GLC43「2021年出廠」342萬拍定

男子積欠繳毒駕罰款9萬元 查封持分土地後母親代為繳清

男子拒酒測挨罰18萬僅繳一半 車被查封當場繳清

相關新聞

苗栗女工職災截肢案 勞動部：昨複查再重罰45萬

苗栗縣一名員工去年11月右腳遭機台捲入導致截肢意外，事後在網路控訴資方，苗栗縣議員也介入協助，讓該事件擴散引發關注。勞動...

高雄16歲少年逢母喪後 打架逃家被少年隊勸回

高雄一名16歲少年阿翰（化名），因未如期到高雄少年及家事法院報到，遭少院發布協尋，高雄市警局少年隊找到阿翰，鼓勵他試著找...

違反居家檢疫被罰20萬不繳 一拍賣他的車就足額受償

李男於2020年9月間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰共新台幣20萬元，2021年2月17...

影/花蓮台9線車禍3死影像曝光 轎車打滑直撞路樹

台9線花蓮縣新城路段今天上午10時許發生一起重大死亡車禍，一台載有5人北上的小轎車突然失控打滑自撞路樹，釀成3死2傷。現...

高市勞工局查苗栗女員工截肢案 發現總公司高雄未設廠

苗栗縣頭份28歲王姓女員工發生工安意外慘遭截肢，控訴公司「不聞不問」，只付10萬元就想打發，還嗆「截肢不嚴重」，民代查出...

高雄醉男深夜問政黨傾向 不滿回覆 竟持棒毆打鄰居

高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。