影/花蓮台9線車禍3死影像曝光 轎車打滑直撞路樹

台9線花蓮縣新城路段今天上午10時許發生一起重大死亡車禍，一台載有5人北上的小轎車突然失控打滑自撞路樹，釀成3死2傷。現場監視器影像曝光，當時下雨，黑色轎車原本行駛在內側車道，超過外側車道的砂石車後，突然揚起一片水花，黑車失控打滑，直朝外側路樹撞過去，畫面驚悚。

這起事故發生在今天上午10時11分，26歲戴姓男子駕駛黑色轎車，載2男2女等4名友人，一車共5人要到宜蘭遊玩，在176.3公里處靠近懷恩橋路段，突然失控打滑，從內側車道轉了90度大彎，先是橫過外側砂石車，砂石車急煞，外側機慢車道還有4輛機車只差1秒險些被撞上。

黑車再翻轉撞上路外2棵路樹，撞擊力道猛烈連路樹都撞斷，車體嚴重變形成為廢鐵，尤其右側最為嚴重，車上5人都被夾在車內動彈不得。

消防人員趕到用破壞器材將人救出，坐在左側的戴姓駕駛輕傷、意識清楚，左後方羅姓男子骨折，分別送往國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院救治。