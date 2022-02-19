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影/花蓮台9線車禍3死影像曝光 轎車打滑直撞路樹

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

台9線花蓮縣新城路段今天上午10時許發生一起重大死亡車禍，一台載有5人北上的小轎車突然失控打滑自撞路樹，釀成3死2傷。現場監視器影像曝光，當時下雨，黑色轎車原本行駛在內側車道，超過外側車道的砂石車後，突然揚起一片水花，黑車失控打滑，直朝外側路樹撞過去，畫面驚悚。

這起事故發生在今天上午10時11分，26歲戴姓男子駕駛黑色轎車，載2男2女等4名友人，一車共5人要到宜蘭遊玩，在176.3公里處靠近懷恩橋路段，突然失控打滑，從內側車道轉了90度大彎，先是橫過外側砂石車，砂石車急煞，外側機慢車道還有4輛機車只差1秒險些被撞上。

黑車再翻轉撞上路外2棵路樹，撞擊力道猛烈連路樹都撞斷，車體嚴重變形成為廢鐵，尤其右側最為嚴重，車上5人都被夾在車內動彈不得。

消防人員趕到用破壞器材將人救出，坐在左側的戴姓駕駛輕傷、意識清楚，左後方羅姓男子骨折，分別送往國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院救治。

右側副駕駛座李姓女子、後座郭姓女乘客被救出時已明顯死亡，後座另一名羅姓男子被夾在車內多時，下午1時左右被救出時已經沒有生命跡象，到院前死亡。肇事原因尚待警方調查釐清，警方也將抽血檢測駕駛戴男的酒精值。

現場影像顯示，黑色小轎車原本在內側行駛，但揚起一陣水花後，直衝外側撞上路樹。記者王燕華／翻攝
現場影像顯示，黑色小轎車原本在內側行駛，但揚起一陣水花後，直衝外側撞上路樹。記者王燕華／翻攝
花蓮台9線新城段今天發生3死2傷重大車禍，警方趕到現場調查事故原因。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生3死2傷重大車禍，警方趕到現場調查事故原因。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生重大車禍，原本行駛內側車道的黑色小轎車，疑似打水漂直撞外側路樹，釀3死2傷。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生重大車禍，原本行駛內側車道的黑色小轎車，疑似打水漂直撞外側路樹，釀3死2傷。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生3死2傷重大車禍，警方趕到現場調查事故原因。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生3死2傷重大車禍，警方趕到現場調查事故原因。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生3死2傷重大車禍，警方趕到現場調查事故原因。圖／民眾提供
花蓮台9線新城段今天發生3死2傷重大車禍，警方趕到現場調查事故原因。圖／民眾提供

路樹 車道 砂石

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