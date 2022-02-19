苗栗女工職災截肢案 勞動部：昨複查再重罰45萬

苗栗縣一名員工去年11月右腳遭機台捲入導致截肢意外，事後在網路控訴資方，苗栗縣議員也介入協助，讓該事件擴散引發關注。勞動部職安署官員今表示，昨天已到災害現場複查，發現部分輸送帶卷夾危害尚未改善，祭出最重罰30萬，此外承攬管理也未改進，再罰15萬，總計開罰45萬元，並勒令部分停工。

職安署中區職業安全衛生中心主任李文進表示，該苗栗職災案在去年11月9日發生，中區職安衛中心接獲事業單位通報職災後，就派員到場實施檢查，當時查到雇主安全防護設施不足，且事業單位交付承攬未善盡危害告知及工作連繫調整，共裁罰15萬元，並通知限期改善。

昨天中區職安衛中心再度到場複查，依法事前未通知事業單位，李文進說，複查結果發現仍有違規事項，包括部分輸送帶卷夾危害還沒有改善，承攬管理也未改進，兩項都處以最重罰，加起來開罰45萬元，也勒令局部停工，絕無護航廠商。

有關後續職災補償及權益保障部分，職安署表示，經查雇主已依法給付罹災者醫療補償及工資補償，但尚未足額給付失能補償，違反勞動基準法第59條第1項第3款，後續將依法處分。

另，職安署已洽請苗栗縣政府勞工處指派職災勞工個案管理員，持續提供罹災者權益諮詢與心理支持，並協助其於去年12月向勞保局請領勞工職災保險醫療給付、傷病給付及失能給付。