快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗女工職災截肢案 勞動部：昨複查再重罰45萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

苗栗縣一名員工去年11月右腳遭機台捲入導致截肢意外，事後在網路控訴資方，苗栗縣議員也介入協助，讓該事件擴散引發關注。勞動部職安署官員今表示，昨天已到災害現場複查，發現部分輸送帶卷夾危害尚未改善，祭出最重罰30萬，此外承攬管理也未改進，再罰15萬，總計開罰45萬元，並勒令部分停工。

職安署中區職業安全衛生中心主任李文進表示，該苗栗職災案在去年11月9日發生，中區職安衛中心接獲事業單位通報職災後，就派員到場實施檢查，當時查到雇主安全防護設施不足，且事業單位交付承攬未善盡危害告知及工作連繫調整，共裁罰15萬元，並通知限期改善。

昨天中區職安衛中心再度到場複查，依法事前未通知事業單位，李文進說，複查結果發現仍有違規事項，包括部分輸送帶卷夾危害還沒有改善，承攬管理也未改進，兩項都處以最重罰，加起來開罰45萬元，也勒令局部停工，絕無護航廠商。

有關後續職災補償及權益保障部分，職安署表示，經查雇主已依法給付罹災者醫療補償及工資補償，但尚未足額給付失能補償，違反勞動基準法第59條第1項第3款，後續將依法處分。

另，職安署已洽請苗栗縣政府勞工處指派職災勞工個案管理員，持續提供罹災者權益諮詢與心理支持，並協助其於去年12月向勞保局請領勞工職災保險醫療給付、傷病給付及失能給付。

此外，就損害賠償部分，職安署說，本案勞雇雙方於今年1月於苗栗縣政府調解不成立，職災勞工個管員已連結法律扶助資源，協助罹災者後續訴訟事宜。職安署也將持續追蹤關懷罹災者相關權益保障及後續職災重建事宜，包括協助申請失能生活津貼 及器具補助，並連結身心障礙職業重建服務。

王姓女子（圖右側）去年11月在頭份工業區的工廠作業時，發生右腳被機台捲纏受傷截肢的工安意外。圖／讀者提供
王姓女子（圖右側）去年11月在頭份工業區的工廠作業時，發生右腳被機台捲纏受傷截肢的工安意外。圖／讀者提供

職災 苗栗縣 勞動部

延伸閱讀

高市勞工局查苗栗女員工截肢案 發現總公司高雄未設廠

苗栗文昌祠士子開中門祭聖 30名士子光耀門楣

女員工受傷遭截肢 資方稱「截肢不嚴重」是正向開導

苗栗女子工傷遭截肢 高市府：將派員到總公司勞檢

相關新聞

苗栗女工職災截肢案 勞動部：昨複查再重罰45萬

苗栗縣一名員工去年11月右腳遭機台捲入導致截肢意外，事後在網路控訴資方，苗栗縣議員也介入協助，讓該事件擴散引發關注。勞動...

高雄16歲少年逢母喪後 打架逃家被少年隊勸回

高雄一名16歲少年阿翰（化名），因未如期到高雄少年及家事法院報到，遭少院發布協尋，高雄市警局少年隊找到阿翰，鼓勵他試著找...

違反居家檢疫被罰20萬不繳 一拍賣他的車就足額受償

李男於2020年9月間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局裁罰共新台幣20萬元，2021年2月17...

影/花蓮台9線車禍3死影像曝光 轎車打滑直撞路樹

台9線花蓮縣新城路段今天上午10時許發生一起重大死亡車禍，一台載有5人北上的小轎車突然失控打滑自撞路樹，釀成3死2傷。現...

高市勞工局查苗栗女員工截肢案 發現總公司高雄未設廠

苗栗縣頭份28歲王姓女員工發生工安意外慘遭截肢，控訴公司「不聞不問」，只付10萬元就想打發，還嗆「截肢不嚴重」，民代查出...

高雄醉男深夜問政黨傾向 不滿回覆 竟持棒毆打鄰居

高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。