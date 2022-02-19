高市勞工局查苗栗女員工截肢案 發現總公司高雄未設廠
苗栗縣頭份28歲王姓女員工發生工安意外慘遭截肢，控訴公司「不聞不問」，只付10萬元就想打發，還嗆「截肢不嚴重」，民代查出，王女工作的總公司設在高雄，高雄市勞工局今早派員到公司檢查，發現高雄並未設廠，公司承攬苗栗一家製造廠的貨品裝卸作業肇災，已由勞動部安衛中心進行職災事故檢查及裁罰。
高市勞工局表示，高市勞檢處今天前往肇災的總公司檢查，發現這家公司是交通運輸業，在高雄並未設廠，而是公司承攬苗栗一家製造廠的貨品裝卸作業，已督促業者依勞基法第59條規定，從優給付苗栗勞工職災補償並提供醫療協助，業者表示將會保障醫療後回任的工作權益。
高市勞工局另要求業者完善各地廠區相關作業設備、流程及教育訓練等，避免再次發生災害。勞工局會將依職安署及苗栗縣政府需求全力提供協助，守護王女權益。
王女因工安導致截肢，怒批公司不聞問，總公司指已先提供10萬慰問金、50萬元醫療開銷，後續透過調解會再做補償，但王女反嗆公司說謊，「說謊舌頭會被閻羅剪掉」。
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