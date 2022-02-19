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高雄醉男深夜問政黨傾向 不滿回覆 竟持棒毆打鄰居

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部；警方獲報後到場將陳男逮捕，警詢後依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

警方表示，53歲的陳男，今天凌晨1點38分左右，飲酒後回到住家，陳先到鄰居門外敲門，並詢問「你什麼政黨？」鄰居出來應門，先回答無黨無派，但陳不滿意說詞，掉頭離開。

幾分鐘後，陳男手持鋁棒折返，大喊「你親共齁」，就開始對鄰居鎖喉並持棍棒毆打頭部，轄區警方三民二分局獲報後趕往現場，將陳男帶回。

陳男辯稱，鄰居常於夜間開車回家，因引擎聲過大製造噪音妨害安寧，所以他今天飲酒後返家時，因氣不過而找他理論而造成紛爭。警詢後依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子喝醉酒，回到住家後敲打鄰居門，詢問政黨傾向，鄰居好言安撫，陳男竟然返回住家，拿鋁棒折返，對鄰居鎖喉、敲打頭部。記者邱奕能／翻攝

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