轎車左轉煞不住撞2行人 再失控開上人行道

高雄市前鎮區今天上午發生車禍，孫姓男子駕駛轎車疑左轉失控，撞上正過馬路的2名男女，再衝撞到對街的人行道，2名行人頭部及身體多處挫傷，分別送往阮綜合及大同醫院急救，暫無生命危險。警方對孫酒測，沒酒精反應，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，今天上午10點20分許，孫姓男子（35歲）駕駛三菱轎車，沿高雄市前鎮區一心二路往東行駛，經過一心二路與復興三路口，正準備左轉，不料撞上正過馬路的朱姓男子和許姓女子，轎車撞上行人後失控，再衝向人行道，撞上路邊停車格告示牌和路口彩券行的盆栽才停下。

朱姓男子與許姓女子被撞後，朱頭部受創流血，身體多處擦挫傷，送往阮綜合醫院治療，許女身體也多處挫傷送大同醫院，2人暫無生命危險。