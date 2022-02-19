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完成愛妻生前遺願 夫代捐350萬救護車遺愛人間

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

為完成愛妻生前「取之於公眾，回饋於公眾」遺願，從事精密研磨廠的董座方堯賢，透過新北市議員陳啟能協助下，代妻捐贈要價350萬的「高頂救護車」一輛。於今天上午在新北市消防局第三救災救護大隊蘆洲分隊舉行捐贈儀式。

新北市消防局表示，從事精密無心研磨的方堯賢，40年前與亡妻黃秀眞胼手胝足創立「佶韋精密無心研磨廠」在蘆洲深耕發展。創業初期受到許多貴人協助，多年後夫妻倆經營有成，開始為蘆洲地方做出貢獻。

「取之於公眾，回饋於公眾」黃秀眞生前秉持此信念，熱心公益、樂善好施總不落人後，期許只要有能力就要回饋社會。但遺憾的是，黃秀珍去年因病離世，方堯賢接續亡妻遺願，先於去年疫情嚴峻期間，捐贈50萬元，讓新本市聯合醫院購置SHIMADZU移動式X光機。

這次，方堯賢再替亡妻獻出大愛，透過新北市議員陳啟能協助，捐贈一輛要價350萬的「高頂救護車」給新北市消防局。今天上午10時許，於新北市消防局第三救災救護大隊蘆洲分隊辦理捐贈典禮，期望藉此提升蘆洲區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。

佶韋精密無心研磨廠董事長方堯賢，代亡妻捐贈350萬高頂救護車。記者曾伯愷／翻攝
佶韋精密無心研磨廠董事長方堯賢，代亡妻捐贈350萬高頂救護車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午在蘆洲分隊舉行捐贈典禮。記者曾伯愷／翻攝
今天上午在蘆洲分隊舉行捐贈典禮。記者曾伯愷／翻攝

救護車 疫情

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