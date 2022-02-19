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影／花蓮台9線新城段小客車自撞路樹 釀3死2傷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。圖／民眾提供
台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。圖／民眾提供

台9線花蓮縣新城路段今天上午10時許發生重大死亡車禍，一台載有5人北上的轎車突然失控打滑，偏離道路後自撞路樹，因撞擊力道十分猛烈，整台車幾乎包住樹幹。消防人員趕往搶救，但車上2人明顯無生命跡象，其餘2人輕重傷，另1名乘客下午1時左右被救出，失去呼吸心跳送醫搶救中，但到院前已死亡；有目擊者指該車是超車時失控打滑，警方正在調查事發原因。

這起事故發生在今天上午10時11分，26歲戴姓男子駕駛黑色轎車，載2男2女等4名友人要到宜蘭遊玩，在176.3公里處靠近懷恩橋路段，突然失控打滑，從內側車道撞上路外2棵路樹，車體嚴重變形成為廢鐵，車上5人都被夾在車內動彈不得。

消防人員趕到用破壞器材將人救出，先救出的4人中，2名女子已無生命跡象，羅姓乘客及戴姓駕駛兩名男性分受輕重傷，分別送往國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院救治，還有1名男子在下午1時左右被救出時已無生命跡象，到院前死亡；肇事原因尚待警方調查釐清。

台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣新城段上午發生重大車禍，一輛小客車自撞路樹，造成3死2傷。記者王燕華／翻攝

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