國道1號中壢路段轎車遭貨車追撞 轎車駕駛昏迷送醫

桃園中壢國道一號南下56.2公里處今晨6時許，發生貨車追撞轎車事故，導致22歲的陳姓駕駛失控偏向內側車道，並擦撞另一輛轎車，之後180度旋轉打滑至外車車道並撞上護欄，陳男意識昏迷，頭部撕裂傷，送往天晟醫院救治。

今晨6時許，天雨路滑天色昏暗，駕駛銀色自小客車的陳男行經國道一號南下56.2公里處時，遭後方藍色大貨車追撞，導致陳男失控開往內車道並與另一輛轎車擦撞，後又180度旋轉至外側車道並撞上護欄，陳男的轎車車尾跡近全毀，擠壓嚴重。