國道1號中壢路段轎車遭貨車追撞 轎車駕駛昏迷送醫
桃園中壢國道一號南下56.2公里處今晨6時許，發生貨車追撞轎車事故，導致22歲的陳姓駕駛失控偏向內側車道，並擦撞另一輛轎車，之後180度旋轉打滑至外車車道並撞上護欄，陳男意識昏迷，頭部撕裂傷，送往天晟醫院救治。
今晨6時許，天雨路滑天色昏暗，駕駛銀色自小客車的陳男行經國道一號南下56.2公里處時，遭後方藍色大貨車追撞，導致陳男失控開往內車道並與另一輛轎車擦撞，後又180度旋轉至外側車道並撞上護欄，陳男的轎車車尾跡近全毀，擠壓嚴重。
消防人員獲報後派出5名消防人員，從嚴重擠壓變形的駕駛座中救出陳男，不過陳男意識昏迷，左眉骨上方10公分、頭頂5公分撕裂傷，送往天晟醫院救治；大貨車及轎車司機並無大礙。
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