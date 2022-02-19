「金牌畫家」畫作沒被寄丟 運送車門沒關掉落被撿走

曾連續3年參加國際畫展都獲金牌肯定，被譽為「金牌畫家」的彰化知名畫家陳炳臣，為參加韓國首爾舉行的亞細亞美術招待展，在本月8日郵寄一幅油畫參賽，卻中途遺失，郵局郵件遺失賠償575元，他不能接受，到鹿港分局報案，警方調閱監視器，發現畫作從運送車輛調出後被民眾撿走，在昨晚找到畫作下落，通知畫家領回。

鹿港警方通知當日運送郵務士到場說明，郵務士僅表示當時車門未緊閉，但第一時間未坦承有民眾通知他有東西從車上掉落，警方大費周章跑了四處郵局，想詳細尋找畫作是否被遺漏未運送，並針對運送沿路商家逐一查訪，最後調閱監視器發現，郵局運送包裹車輛運送車輛後車門未緊閉外，畫作在運送過程中掉落路旁，遭經過騎乘機車民眾撿取帶離。

警方立即調閱該輛機車，昨晚找到該撿取畫作的犯嫌，警方指出，因畫作未落款，撿取的人並不知道畫作的價值，單純好奇將畫作撿回家，犯嫌被依刑法侵占遺失物罪嫌，移送地檢署偵辦，警方也通知陳炳臣取回作品，以爭取時效寄送參賽。