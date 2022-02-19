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中市北區五岔路口科技執法2日 已舉發675件違規

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市北區五叉路口（三民、崇德、五權、錦南街口）「多功能科技執法設備」，已在2月16日0時起正式啟用偵測，開始對違規車輛舉發。台中市警二分局統計該系統啟用2天，已偵測到675件違規，分別予以舉發，警方呼籲駕駛者行經該處確依標誌、標線及號誌指示行駛，以免違規受罰。

根據道路交通管理處罰條例第49條跨越雙黃線汽車駕駛人在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線之路段迴車，處新台幣600元-1800元罰鍰。

「多功能科技執法設備」目前設定取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的違規項目。臺中市政府警察局第二分局早在農曆年前及2月初已經在媒體及網路宣導，希望讓民眾更了解警方的執法措施。

「多功能科技執法設備」啟用2天以來，已舉發675件的違規，警方分析民眾的違規類型，其中6成為「未依標誌、標線行駛」；另外針對大眾運輸業者，分局也特別發函給台中市各客運公司，請公司轉告司機行經該處確依標誌、標線及號誌指示行駛，以免違規受罰。

第二分局分局長陳家銘表示「取締只是手段，安全才是我們的目的」，科技執法將是未來的趨勢。他也呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，養成遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標，請民眾務必遵守標誌標線及號誌行駛，提升你我的用路安全。

台中市北區五叉路口（三民、崇德、五權、錦南街口）「多功能科技執法設備」，已在2月16日0時起正式啟用偵測，開始對違規車輛舉發。台中市警察二分局統計該系統啟用2天，已舉發675件違規。圖／警方提供
台中市北區五叉路口（三民、崇德、五權、錦南街口）「多功能科技執法設備」，已在2月16日0時起正式啟用偵測，開始對違規車輛舉發。台中市警察二分局統計該系統啟用2天，已舉發675件違規。圖／警方提供

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