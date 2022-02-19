竹市國小兄弟跌落頭前溪 哥爬起急奔回家報案、弟身亡

新竹縣市交界頭前溪昨晚發生溺水意外，分別就讀國小五年級、四年級的郭姓兄弟昨晚臨時起意，欲走頭前溪豆腐岩返回竹北住處，疑因天色昏暗加上溼滑，雙雙跌落頭前溪，哥哥奮力爬起岸上，由於四處無人可求救，他全身濕透急奔回家請媽媽報案，縣市消防人員合力搜救，昨晚近10點在鐵軌橋下發現弟弟，急救送醫今凌晨仍不治。

據了解，郭姓小兄弟平時放學後會到安親班，下課後會先到學校附近的阿嬤家休息一下，再一起走回竹北住處，平時兩兄弟都是沿著頭前溪橋上道路回家，昨天晚上兩人可能臨時起意，想沿著橋下的頭前溪豆腐岩走到竹北，未料竟雙雙落水，釀成意外。

新竹市消防局指出，因事發地點位處新竹縣市交界處，一開始是縣消防局接獲家屬報案到場，發現實際地點位於新竹市轄內，因此昨晚8點多也派9車、27人與2艘船艇，會同縣消防局人員搜救，經擴大搜尋，昨晚9點46分在鐵軌橋下10公尺發現男童。

不過，男童落水許久發現時已無呼吸心跳，三民分隊持續搶救將男童送往中國醫藥大學急救，醫護人員全力搶救2個半小時，但男童狀況不樂觀，今天凌晨1點宣告不治。

該校校長昨晚接到消息，也立即趕赴醫院了解狀況並全程陪伴家屬。校長也對此意外表達遺憾，他說，兩兄弟並非玩水掉落，可能因臨時起意才會想走豆腐岩回竹北住家，但昨晚天暗又下雨，附近根本沒有民眾運動，也因此意外發生後孩子難以求救。

兩兄弟昨晚雙雙掉落頭前溪，僅哥哥成功攀爬回岸上，據了解，哥哥全身濕透、鞋子也掉了，眼見四周無人，只好打著赤腳急奔竹北住處，請大人趕快報案，沒想到仍沒救回弟弟。哥哥也因過度驚嚇，昨晚幾乎都呈現呆滯狀態，無法明確表達事發經過。