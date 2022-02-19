偷4萬多元頂級陳高賤賣1500元 行家直呼「不識貨」

台南市中西區販售酒品專賣店本月14日一瓶市價4萬6千元陳年高粱酒遭竊，報警處理，第二分局南門所調閱監視器發現竊賊很眼熟，疑日前涉毀損案的33歲盧姓男子，16日循線找上人，進而找到其銷贓店家，才發現他竟以1500元賤賣外，盧也曾將市價2000元狀元紅以700元賤賣給商家，警方將盧及沈姓店家送辦外，研判盧可能涉及其他竊案，擴大偵辦中。

警方據報後，調閱監視器，發現盧嫌以徒手偷酒、藏衣夾帶方式，涉趁機偷走店家1瓶市價4萬餘元頂級陳年高粱酒，經逐一清查比對，由南門所員警李英誌認出影中人是日前涉犯毀損案盧嫌，帶他前往銷贓的老酒43歲沈姓收購商處，起獲變賣高粱酒。

經警方清查，盧14日另攜1瓶狀元紅到收購商處，低價變賣，兩瓶合計4萬8000元高價酒品，竟以2200元低價變賣。

同時，員警逐一聯繫可能的被害商家，另位東區店家清點後發現酒品遭竊，才急忙至派出所報案，並認領回遭竊的酒品。警方將盧、沈兩男分別依竊盜罪及贓物罪，移送台南地檢署偵辦。

第二分局表示，經研判盧嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索，均可與南門派出所聯繫(聯絡電話：06-2148283)。