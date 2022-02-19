快訊

汪建民行蹤流出！到處借錢「1個原因」無人伸援手

影／8旬老爸想女兒出門走失 警感動助返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

86歲的楊姓阿伯於本月17日因想念愛女，吃過午餐後就出門展開探親之旅，卻沒多久就迷失方向，走到距離5公里外的東區振興路及環中東路一帶，熱心民眾見他面生又不斷徘徊，便請警方前來協助。幸他記得自己的姓名及生日，讓員警得以順利聯繫上家屬，才發現家人已找了他一整個下午，阿伯的兒子接獲通知趕來派出所，對於熱心民眾的通報及員警的協助都相當感激。

台中市警三分局東區分駐所巡佐許文村、警員吳俊皓，17日傍晚執行巡邏勤務時，獲報東區振興路與環中東路一帶疑有迷失老人不斷徘徊。警方趕至現場了解，86歲的楊姓阿伯對於自己的姓名及生日都還算清楚，他向員警表示，自己家住中區，因為想念女兒，一時興起想要前去探望，卻不知道自己走到哪裡了，因為沒有帶手機，也不知道女兒住在哪裡，看來也只能打道回府，婉拒員警帶他返家的提議。

然經員警聯繫家屬，得知楊姓阿伯從中午就跑出門，家屬已經找了他一整個下午了，他原不願隨員警返回派出所，對於員警邀請他到派出所喝杯熱茶的提議不為所動，直到聽到家人在找了，好不容易才願意跟著員警回到派出所。

阿伯的兒子趕來接回時表示，父親平時生活都能自理，只是每當天氣較冷時，父親因血液循環不太好，出門就很容易迷失方向，過去也曾因迷路久未返家報警協尋。當天近中午12時，家人發現父親不在房間裡，便沿著平常散步的路線，從中區沿路尋找，哪知這次竟然走了這麼遠，相當感謝熱心民眾通報警方，才能迅速找到父親。

86歲楊姓老翁因想念愛女，迷失方向，台中市警三分局員警助他返家。圖／警方提供。
86歲楊姓老翁因想念愛女，迷失方向，台中市警三分局員警助他返家。圖／警方提供。

東區 中東 生日

延伸閱讀

蘇州已累計52＋29例本土感染者 工業園區最嚴重

台南安平最夯「文章牛肉湯」東區展新店！2／19開幕鄰近南紡夢時代

NBA／塞爾蒂克狂轟25記三分球 痛宰76人48分

拒打疫苗無法主場出賽 厄文：沒有罪惡感

相關新聞

影／基隆1家4口一氧化碳中毒獲救 屋外式熱水器裝室內

基隆市東明路一間民宅昨晚10點多發生一氧化碳中毒意外，一家四口母親和3名兒子都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至，並叫救護車...

新北永和公寓深夜火警 八旬翁昏迷送醫急救 情況不樂觀

新北市永和區公寓一樓18日深夜11時許發生火警，屋內救出一家3人，年約80多歲男屋主被救時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但...

新竹10歲男童跌落頭前溪 晚間尋獲已失去生命跡象

新竹縣消防局今晚近8時接獲警方轉報，指1名小學四年級男童不明原因跌落中醫大新竹附設醫院對面河堤下方水域，立即派員會同新竹...

虐嬰舊案爆新事證 盧秀燕道歉

台中市私立華興托嬰中心去年初涉虐嬰遭裁罰，立委王婉諭昨上午與受害家長開記者會，出示多段影片指不只1人涉案，批評市府輕罰縱...

影／8旬老爸想女兒出門走失 警感動助返家

86歲的楊姓阿伯於本月17日因想念愛女，吃過午餐後就出門展開探親之旅，卻沒多久就迷失方向，走到距離5公里外的東區振興路及...

男童迷途燈會人海 智警往最受歡迎展區找 果然順利尋獲

中台灣元宵燈會在台中文心森林公園盛大展開，觀賞民眾人山人海，前天晚間在場執行勤務的張姓女警員聽到活動現場廣播5歲柯姓男童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。