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汪建民行蹤流出！到處借錢「1個原因」無人伸援手

男童迷途燈會人海 智警往最受歡迎展區找 果然順利尋獲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

中台灣元宵燈會在台中文心森林公園盛大展開，觀賞民眾人山人海，前天晚間在場執行勤務的張姓女警員聽到活動現場廣播5歲柯姓男童，身著紅褲黑色上衣與母親走散，張靈機一動，到最受兒童歡迎的樂高展區尋找，果然看到著紅褲的柯童，在樂高布置展區玩耍，讓母子團圓。

2022年中台灣元宵燈會在台中文心森林公園盛大展開，燈會以「台中虎耶YA」為主題，規劃5大燈區，超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創市集，10米高的「虎爺主燈」非常吸睛，人潮更是盛況空前，吸引許多全家總動員攜家帶眷前往。

台中市警四分局南屯派出所警員張雅惠，前天晚間執行文心森林公園燈會守望勤務，聽到活動現場廣播一名年約5歲柯姓男童，身著紅褲黑色上衣與母親走散，張員聞訊立即與現場臨時派出所員警兵分多路展開地毯式搜尋，由於夜間賞燈人潮眾多，燈區腹地範圍廣大，找尋不易。

張靈機一動，想到最受歡迎的樂高展區，常會有許多小孩駐足，一個箭步衝往該區，果不其然看到符合特徵的小男童，獨自一人在樂高布置展區玩耍。

小男童看到警察阿姨詢問，才發現「媽媽不見了」，驚慌失措淚水在眼眶打轉。張員一邊安撫男童情緒，一邊請服務台廣播，男童母親聽間廣播後趕來會合，一看到男童緊抱不放，心中充滿不捨。

員警見狀除提醒家長勿讓孩童離開視線外，並贈送一個小提燈予男童，雙方打勾勾要聽父母的話，不可以隨意亂跑，遇到危險要記得趕緊向警察求助，家屬對於員警貼心舉動感謝不已。

第四分局提醒近期發生多起元宵賞燈孩童走失案件，民眾帶兒童外出時，應隨時注意其動向，切勿讓其離開視線，以免走失；同時亦要灌輸年幼兒童自我保護觀念，並適時向外求助，降地危險發生機率。

中台灣元宵燈會在台中文心森林公園盛大展開，觀賞民眾人山人海，前天晚間在場執行勤務的張姓女警員聽到活動現場廣播5歲柯姓男童，身著紅褲黑色上衣與母親走散，張靈機一動，到最受兒童歡迎的樂高展區尋找，果然看到著紅褲的柯童，在樂高布置展區玩耍，讓母子團圓。記者白錫鏗／翻攝
中台灣元宵燈會在台中文心森林公園盛大展開，觀賞民眾人山人海，前天晚間在場執行勤務的張姓女警員聽到活動現場廣播5歲柯姓男童，身著紅褲黑色上衣與母親走散，張靈機一動，到最受兒童歡迎的樂高展區尋找，果然看到著紅褲的柯童，在樂高布置展區玩耍，讓母子團圓。記者白錫鏗／翻攝

燈會 樂高

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