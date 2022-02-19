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影／基隆1家4口一氧化碳中毒獲救 屋外式熱水器裝室內

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市東明路一間民宅昨晚10點多發生一氧化碳中毒意外，一家四口母親和3名兒子都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至，並叫救護車將4人送醫，救治後目前暫無生命危險。警、消初步調查是把戶外型的熱水器安裝在廚房的室內空間，因通風不良導致意外發生。

市警第二分局東光派出所副所長張君豪說，昨晚一名16歲的大兒子匆忙的跑進東光派出所報，稱有人昏倒，警員陳恩豪、吳丘懿2人立即趕赴到場，他以微弱聲音求救說，樓上還有母親和2名弟弟共3人，疑因吸入一氧化碳已昏迷不醒，請求警方盡快幫忙協助。

陳、吳2人即刻衝趕上樓，並同步通知消防單位派員趕往救護，發現屋內3人皆呈現昏迷現象，逐一確認意識狀況，大兒子後來也昏迷在騎樓。初步研判為吸入一氧化碳所致，立即機警將屋內窗戶全數打開，讓空氣能夠流通，並協同119救護人員送往衛福部立基隆醫院治療，並於周邊協助警戒及管制，讓救護工作順利進行。

目前傷者到院救治暫無生命危險，起因疑一氧化碳所致，後續由消防單位進一步查明釐清原因。因屋內瓦斯臭味瀰漫，員警也把屋內一隻貓救到派出所先安置。

基隆市消防局說，屋外式熱水器不能裝在不通風的地方，這一點非常重要，明天強烈大陸冷氣團來襲，要注意防範一氧化碳中毒。

消防局表示，洗澡時若有頭暈想吐、四肢無力等情形要留意可能是一氧化碳中毒該怎麼做？首先是立即停止使用熱水器，第二趕快到通風處避難，第三身體不適請撥打119，第四是盡快改善熱水器。

基隆市東明路一間民宅昨晚10點多發生一氧化碳中毒意外，一家四口母親和3名兒子都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至獲救送醫。記者游明煌／翻攝
基隆市東明路一間民宅昨晚10點多發生一氧化碳中毒意外，一家四口母親和3名兒子都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至獲救送醫。記者游明煌／翻攝
基隆市東明路一間民宅昨晚10點多發生一氧化碳中毒意外，一家四口母親和3名兒子都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至獲救送醫。記者游明煌／翻攝
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一氧化碳中毒 基隆

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