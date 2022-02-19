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新北永和公寓深夜火警 八旬翁昏迷送醫急救 情況不樂觀

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區公寓一樓18日深夜11時許發生火警，屋內救出一家3人，年約80多歲男屋主被救時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但情況並不樂觀。據了解，起火點疑公寓一樓，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局昨天晚上11時25分獲報，永和區豫溪街4 層樓公寓1樓發生火警，消防人車迅速趕抵，發現公寓一樓有大量濃煙冒出，於晚上11時33分撲滅火勢，消防人員從一樓屋內救出一對老夫妻及女兒共3人。

這起火警雖然火勢僅6、7分鐘就被撲滅，但年約80多歲男屋主被救出時已無呼吸心跳，其妻子為手部紅腫，二人均送永和耕莘急救，女兒則因無受傷未送醫。

據了解，這起火警起火點在客廳，燃燒面積約5平方公尺，疑似神龕先起火，確實起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。

新北市永和區豫溪街公寓一樓18日深夜11時許發生火警，屋內救出一家3人，年約80多歲男屋主被救時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但情況並不樂觀。圖／翻攝自臉書
新北市永和區豫溪街公寓一樓18日深夜11時許發生火警，屋內救出一家3人，年約80多歲男屋主被救時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但情況並不樂觀。圖／翻攝自臉書

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