新北永和公寓深夜火警 八旬翁昏迷送醫急救 情況不樂觀

新北市永和區公寓一樓18日深夜11時許發生火警，屋內救出一家3人，年約80多歲男屋主被救時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但情況並不樂觀。據了解，起火點疑公寓一樓，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局昨天晚上11時25分獲報，永和區豫溪街4 層樓公寓1樓發生火警，消防人車迅速趕抵，發現公寓一樓有大量濃煙冒出，於晚上11時33分撲滅火勢，消防人員從一樓屋內救出一對老夫妻及女兒共3人。

這起火警雖然火勢僅6、7分鐘就被撲滅，但年約80多歲男屋主被救出時已無呼吸心跳，其妻子為手部紅腫，二人均送永和耕莘急救，女兒則因無受傷未送醫。