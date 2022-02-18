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基隆一家4口一氧化碳中毒 大兒子衝派出所求救及時救命

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市東明路一間民宅今晚10點多，發生一起一氧化碳中毒意外，一家四口都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至，並叫救護車將4人送醫，救治後目前暫無生命危險。

據指出，今晚約10點許，約16歲的大兒子從住家衝到東光派出所求救，說他家疑似一氧化碳中毒，家裡還有3個人都昏倒了，請員警趕快去他家救人。

東光派出所副所長張君豪說，警方獲報後迅速趕至他家救人並打119報案，救護車趕至他家時，發現50多歲的婦人還有10多歲的2名男孩都已昏迷倒在臥室內，情況危及，來報案的16歲的大兒子跟著回去，也倒在騎樓，4人都有昏迷的情況，救護車緊急送到部立基隆醫院急救。

警方及消防人員到他家時，發現門窗緊閉，屋內瀰漫瓦斯味，疑因通風不良造成一氧化碳中毒意外，趕緊把窗戶打開通風。

經初步調查，這戶民宅熱水器在廚房內的室內空間，屋內一氧化碳濃度已派人偵測，警、消調查意外原因。警方晚間11點半表示，醫院救治後目前4人暫無生命危險。

第二分局及消防局提醒，近日寒流來襲，天氣非常冷，熱水器最好不要裝在室內，否則就要有排氣裝置，並且保持通風，避免一氧化碳中毒意外發生。

基隆一家4口一氧化碳中毒，大兒子衝派出所求救及時送醫。檔案照／記者游明煌／翻攝
基隆一家4口一氧化碳中毒，大兒子衝派出所求救及時送醫。檔案照／記者游明煌／翻攝

一氧化碳中毒 救護車 基隆

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