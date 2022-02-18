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新竹10歲男童跌落頭前溪 晚間尋獲已失去生命跡象
新竹縣消防局今晚近8時接獲警方轉報，指1名小學四年級男童不明原因跌落中醫大新竹附設醫院對面河堤下方水域，立即派員會同新竹市消防局前往搜救，歷經一個多小時搜尋，晚間近9點多終於在鐵路橋下方頭前溪水域中找到男童，但男童失去生命跡象，被緊急送往醫院搶救中。
新竹縣消防局今晚7時52分接獲員警轉報，指1名新竹市10歲郭姓男童不明原因跌落頭前溪，家屬指出，男童落水地點位於新竹市河堤邊（中醫大對面新竹市端），立即派遣光明分隊、竹北分隊共3車7人前往支援竹市消防局搜溺。
歷經1個多小時搜救，晚間9時46分傳來不幸消息，郭姓男童被發現溺水於鐵路橋下水域，失去生命跡象，搜救人員以船艇運送男童上岸，並已由新竹市消防局三民分隊救護車，緊急送往中醫大新竹附設醫院搶救中。事故發生原因有待警方調查釐清。
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