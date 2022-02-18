聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹10歲男童跌落頭前溪 晚間尋獲已失去生命跡象

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣消防局今晚近8時接獲警方轉報，指1名小學四年級男童不明原因跌落中醫大新竹附設醫院對面河堤下方水域，立即派員會同新竹市消防局前往搜救，歷經一個多小時搜尋，晚間近9點多終於在鐵路橋下方頭前溪水域中找到男童，但男童失去生命跡象，被緊急送往醫院搶救中。

新竹縣消防局今晚7時52分接獲員警轉報，指1名新竹市10歲郭姓男童不明原因跌落頭前溪，家屬指出，男童落水地點位於新竹市河堤邊（中醫大對面新竹市端），立即派遣光明分隊、竹北分隊共3車7人前往支援竹市消防局搜溺。

歷經1個多小時搜救，晚間9時46分傳來不幸消息，郭姓男童被發現溺水於鐵路橋下水域，失去生命跡象，搜救人員以船艇運送男童上岸，並已由新竹市消防局三民分隊救護車，緊急送往中醫大新竹附設醫院搶救中。事故發生原因有待警方調查釐清。

新竹縣市消防局人員今晚搜救跌落頭前溪的10歲男童，男童被尋獲時已失去生命跡象。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣市消防局人員今晚搜救跌落頭前溪的10歲男童，男童被尋獲時已失去生命跡象。記者巫靜婷／翻攝

新竹 中醫

延伸閱讀

3縣市借閱證串連 桃竹竹一證通21日啟用

遭批強迫自費住防疫旅館 竹市府：滾動式檢討

竹市勞工年薪 超越北市

丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

相關新聞

新竹10歲男童跌落頭前溪 晚間尋獲已失去生命跡象

新竹縣消防局今晚近8時接獲警方轉報，指1名小學四年級男童不明原因跌落中醫大新竹附設醫院對面河堤下方水域，立即派員會同新竹...

基隆一家4口一氧化碳中毒 大兒子衝派出所求救及時救命

基隆市東明路一間民宅今晚10點多，發生一起一氧化碳中毒意外，一家四口都有昏迷的現象，所幸員警及時趕至，並叫救護車將4人送...

新北永和公寓深夜火警 八旬翁昏迷送醫急救 情況不樂觀

新北市永和區公寓一樓18日深夜11時許發生火警，屋內救出一家3人，年約80多歲男屋主被救時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但...

代購便宜蘋果手機？ 詐財1100多萬元

有詐欺前科的張姓女子佯裝知名上市科技公司員工，去年在社群網站發文可團購便宜iPhone手機，每支比市價便宜3000元，剛...

虐嬰舊案爆新事證 盧秀燕道歉

台中市私立華興托嬰中心去年初涉虐嬰遭裁罰，立委王婉諭昨上午與受害家長開記者會，出示多段影片指不只1人涉案，批評市府輕罰縱...

台南安定工廠傳火警 烈火竄天夾雜爆炸聲

台南市安定區新吉里皇易公司晚間8點左右傳出火警，消防員到場時廠房已冒出大量火焰、就完全燃燒。台南市消防局表示，已調派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。