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南投2輛砂石車彎道對撞 1駕駛遭夾救出命危

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投下午發生嚴重車禍！鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，南投縣66歲袁姓男子駕駛的駕駛砂石車，行經堤防道路轉彎處，肇事後遭夾困車內，拉出時已無生命徵象，將轉往彰化秀傳醫院醫治。

警方表示，現場發現袁男的車頭整個扭曲變形，也造成對方的後輪整個脫落，載運的砂石散落滿地，消防員到場破壞車體救出遭夾在駕駛座的袁男送醫，不過他渾身多處重挫、失血過多命危，初判可能是疲勞駕駛，肇事原因有待釐清。

南投消防局表示，今天下午2點多，提供砂石車等大型車輛使用的鹿谷鄉投100號產業運輸大道14公里處，獲報發生一起砂石車車禍，有人受困，到場發現一輛砂石車後車輪及傳動軸直接噴飛，另一輛砂石車車頭嚴重毀損，駕駛遭夾困在駕駛座上。

搜救人員到場立刻使用破壞器材破壞車體，將袁姓駕駛拉出後，立刻將他送醫急救，目前命危，另一位駕駛則只受到輕傷。

南投縣鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，毀損嚴重。圖／翻攝南投記者爆料網
南投縣鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，毀損嚴重。圖／翻攝南投記者爆料網
南投縣鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，毀損嚴重。圖／翻攝南投記者爆料網
南投縣鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，毀損嚴重。圖／翻攝南投記者爆料網
南投縣鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，毀損嚴重。圖／翻攝南投記者爆料網
南投縣鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，毀損嚴重。圖／翻攝南投記者爆料網

砂石 南投 車禍

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