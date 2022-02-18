聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投2輛砂石車彎道對撞 1駕駛遭夾救出命危
南投下午發生嚴重車禍！鹿谷鄉瑞田路段的產業運輸大道下午發生2輛砂石車對撞車禍，南投縣66歲袁姓男子駕駛的駕駛砂石車，行經堤防道路轉彎處，肇事後遭夾困車內，拉出時已無生命徵象，將轉往彰化秀傳醫院醫治。
警方表示，現場發現袁男的車頭整個扭曲變形，也造成對方的後輪整個脫落，載運的砂石散落滿地，消防員到場破壞車體救出遭夾在駕駛座的袁男送醫，不過他渾身多處重挫、失血過多命危，初判可能是疲勞駕駛，肇事原因有待釐清。
南投消防局表示，今天下午2點多，提供砂石車等大型車輛使用的鹿谷鄉投100號產業運輸大道14公里處，獲報發生一起砂石車車禍，有人受困，到場發現一輛砂石車後車輪及傳動軸直接噴飛，另一輛砂石車車頭嚴重毀損，駕駛遭夾困在駕駛座上。
搜救人員到場立刻使用破壞器材破壞車體，將袁姓駕駛拉出後，立刻將他送醫急救，目前命危，另一位駕駛則只受到輕傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言