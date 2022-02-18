聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭小三爆料始亂終棄校長請辭 嘉縣府同意指派督學代理
去年榮獲「校長領導卓越獎」的嘉義縣山區某國小校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及line親密對話截圖，指控他始亂終棄。校長第一時間向妻子及學校道歉，縣府教育處還未完成調查，未命令停職，但校長昨晚主動向縣府提出辭職，教育處同意辭職，指派督學代理。
教育處長李美華說，請假中的校長昨晚提出書面辭呈，理由是因其緋聞言行影響校譽，為免影響教務發展，請教育處同意辭職，李美華表示，為減少傷害，不影響校務，同意校長辭職，指派督學代理，今天辦理交接。
李美華表示，校長辭職，行政調查程序繼續進行，會依規定調整校長職務，調查結束會依規定開考績委員會討論懲處。學校家長及地方人士說，校長7年前到山區某國小初任校長，積極帶領轉型成生態人文實驗小學，建立優質品牌，讓學校與社區共同成長、蛻變，讓大家看見偏鄉小校的美，鬧緋聞辭職，讓人惋惜。
嘉縣教育展望協會理事長蔡惇敘認同教育處明快處置，他說，校長應以最高道德標準要求自己，校長對外比賽常得獎，是「金牌校長」，校長第一時間發聲面對認錯道歉了，教育處會依相關規定處置，調查後會送考績委員會討論懲處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言