遭小三爆料始亂終棄校長請辭 嘉縣府同意指派督學代理

去年榮獲「校長領導卓越獎」的嘉義縣山區某國小校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及line親密對話截圖，指控他始亂終棄。校長第一時間向妻子及學校道歉，縣府教育處還未完成調查，未命令停職，但校長昨晚主動向縣府提出辭職，教育處同意辭職，指派督學代理。

教育處長李美華說，請假中的校長昨晚提出書面辭呈，理由是因其緋聞言行影響校譽，為免影響教務發展，請教育處同意辭職，李美華表示，為減少傷害，不影響校務，同意校長辭職，指派督學代理，今天辦理交接。

李美華表示，校長辭職，行政調查程序繼續進行，會依規定調整校長職務，調查結束會依規定開考績委員會討論懲處。學校家長及地方人士說，校長7年前到山區某國小初任校長，積極帶領轉型成生態人文實驗小學，建立優質品牌，讓學校與社區共同成長、蛻變，讓大家看見偏鄉小校的美，鬧緋聞辭職，讓人惋惜。