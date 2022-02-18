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遭小三爆料始亂終棄校長請辭 嘉縣府同意指派督學代理

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

去年榮獲「校長領導卓越獎」的嘉義縣山區某國小校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及line親密對話截圖，指控他始亂終棄。校長第一時間向妻子及學校道歉，縣府教育處還未完成調查，未命令停職，但校長昨晚主動向縣府提出辭職，教育處同意辭職，指派督學代理。

教育處長李美華說，請假中的校長昨晚提出書面辭呈，理由是因其緋聞言行影響校譽，為免影響教務發展，請教育處同意辭職，李美華表示，為減少傷害，不影響校務，同意校長辭職，指派督學代理，今天辦理交接。

李美華表示，校長辭職，行政調查程序繼續進行，會依規定調整校長職務，調查結束會依規定開考績委員會討論懲處。學校家長及地方人士說，校長7年前到山區某國小初任校長，積極帶領轉型成生態人文實驗小學，建立優質品牌，讓學校與社區共同成長、蛻變，讓大家看見偏鄉小校的美，鬧緋聞辭職，讓人惋惜。

嘉縣教育展望協會理事長蔡惇敘認同教育處明快處置，他說，校長應以最高道德標準要求自己，校長對外比賽常得獎，是「金牌校長」，校長第一時間發聲面對認錯道歉了，教育處會依相關規定處置，調查後會送考績委員會討論懲處。

嘉義縣山區某國小校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及line親密對話截圖，控校長始亂終棄。記者魯永明／翻攝
嘉義縣山區某國小校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及line親密對話截圖，控校長始亂終棄。記者魯永明／翻攝

爆料公社 嘉義 外遇

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