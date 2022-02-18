中信銀分行1個月助阻詐8件6百多萬 警長率員頒感謝狀

中國信託銀台南永康分行行員今年1月至今已協助警方攔阻詐騙案達8件之多，共計攔阻被害金額高達6百多萬元；永康警分局長甘炎民下午兩點半率員登門拜訪，代表頒贈「阻詐有成」感謝狀，感謝中信行員多次即時協助阻詐，合力守住民眾財產有成。

警方表示，疫情期間網路投資詐騙猖獗，交友投資詐騙更為嚴重，常透過社群網站或交友通訊軟體搭訕，再轉移到Line持續交往，獲被害人信任後即以各種借款或投資名義，引誘投入大筆金錢詐騙。

春節前中信永康分行李姓經理及林姓專員發現曾姓婦人要匯款307萬元，察覺有異報案及時攔阻，是少見龐大金額及時攔阻成功案例。

永康分局表示，中國信託永康分行展現和警方聯防合作有成默契，表現讓警察機關「非常有感」；分局長甘炎民特地前往致意，替民眾表達感謝，期盼相關金融機構與超商都能比照這種模式，「透過臨櫃領錢第一線人員來發揮協助攔阻服務機制」。