婦搭小黃國道摔出慘死 司機不甩辯：我有幻聽

桃園廖姓計程車司機載吳姓婦人經國道1號楊梅段時，吳「不明原因」跌出車外摔死，廖沒停車直接離開，因行徑詭異警方起初懷疑惡意丟包，但車上並無打鬥痕跡，廖辯稱自己「有幻聽」長期被亂力亂神所擾，不知吳掉出車外；但法院仍認為他有遺棄故意，依違背義務遺棄罪判他6月，可上訴。

檢方起訴指出，廖男（54歲）2019年3月4日晚上至中原大學附近載吳婦（58歲）到楊梅看醫生，經國道1號南向67.1公里處時，吳不明原因從右後座跌出車外倒臥路肩，國道警方獲報到場，吳頭部重傷一旁還有嘔吐物，搶救10天仍死亡，警方起初懷疑吳遭人惡意丟包。

檢方訊時，廖供稱經案發地車速約80、90公里，有聽見車上傳來「匡匡」的聲音，但他仍離去最後回中壢火車站排班；警方針對車內、外側把手多處採證，但都與廖、吳的DNA不符，也無打鬥、刀械痕跡，車門功能正常沒故障，也難判定吳當時有無繫安全帶，偵結依遺棄致死起訴。

審理時，廖男否認犯行，辯稱開車時沒和吳婦聊天，經高速公路有聽見「匡匡」的聲音，但沒有回頭看，也沒想到後座的吳掉出車外，是抵達醫院「才發現乘客不見了」，並表示自已一直有受幻聽聲音干擾才忘記報警，隔天警察就找到他了。

廖的辯護人說，廖男為重度身心障礙之人，受幻聽干擾10多年，影響其人際互動與生活適應，就算勉強開計程車糊口，能處理者也限於固定模式，就算吳婦跌出車外，廖也很難正確、敏銳判斷後座乘客已出狀況。

法院指出，廖男開計程車載吳到醫院，自屬雙方隻運送契約而對吳有負扶助、保護之義務。法院也認為，成年人從高速小客車跌出車外，勢必發生極大聲響，廖也自述事後發現右後車窗被打開，應會因車內氣流改變察覺。

且行車記錄器也拍下，廖經過吳跌落地點時後方煞車燈亮起，顯見廖應是有所察覺才踩煞車，但卻仍未停車查看就離去，認定廖遺棄故意明確。

至於廖辯稱幻聽部分，廖表示幻聽內容是怪力亂神，也會跟幻聽對罵，但也因此有乘客不敢搭他車，他可以分辨幻聽只是需要很專注。另廖經精神鑑定符合失覺失調，有幻覺、妄想，近期趁沒有乘客時和幻聽對罵，學會用導航系統，認定廖辨識行為能力，應無顯著降低。