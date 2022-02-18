情人節被求婚「戒指運費卻要28萬」6旬婦人險上當
高雄69歲王姓女子，於情人節當天在line上認識由詐騙集團假冒在伊拉克工作的荷蘭籍醫生，對方認識不到3天，便開口要娶王女還亮出婚戒，但卻要求28萬元的運費才能拿到戒指，令王女起疑報警，並與警方聯手，於昨天逮捕前來取贓款的車手。
據了解，王女在2月14日情人節當天中午12時許，接獲佯稱在伊拉克工作的荷蘭籍醫生主動加line，且不斷施展感情攻勢，還向他求婚，並附上一張鑽戒照片；讓王女一度以為自己遇上真命天子，開心向親友分享，認為囍事近了，還獲不少親友祝福。
這名荷蘭籍醫生，在聊天的過程中，全程使用簡體字對話，還要求，之後來台結婚須要28萬元費用將鑽戒運來台，令王女起疑，並在親友建議下報警。
警方獲報後，與王女連手並假意按指示前往岡山區文賢路交付款項，於昨天下午2時許，員警便在收錢地點埋伏，果真逮到57歲孫姓女車手，前來取贓款，並查扣8萬元、智慧型手機兩支、金融存摺四本等贓物。
據了解，孫女來自台中，本身無業，因缺錢花用，遭詐騙集團吸收成為車手，還特地搭乘火車來高雄岡山取款；警詢後，將孫女依詐欺罪移送。
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