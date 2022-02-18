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白牌小貨車違規載貨營業 嘉義區監理所查獲罰10萬元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義區監理所日前獲報會同嘉義縣警局，組成監警聯合稽查小組，在民雄工業區查獲黃姓男子以自用小貨車，載送快遞貨物收取運費，因未經申請核准經營汽車貨運業，監理所依公路法重罰10萬元，遏止白牌貨車違規營業歪風。

嘉義區監理所說，查獲的違規營業自用小貨車，車牌為「白底黑字」，合法的營業用貨車是「綠底白字」，依規定要向公路主管機關申請核准設立，領有汽車運輸業執照才得以營運。

依據公路法第77條第2項規定：「未申請核准，經營汽車或電車運輸業者，得依其違反情節輕重，處新臺幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，其非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年，或吊銷，未滿2年不得再請領或考領。」

監理所表示　白牌貨車沒有受到汽車運輸業法規納管，破壞運輸業市場秩序，為保護消費者權益，定期專案排定稽查班次，一旦發現違規案件，依規定裁處，呼籲民眾及商家勿貪圖便宜，找違規白牌貨車載貨，如有運輸需求，應尋求合法貨運業者配合運送，保障合法權益，以免衍生消費爭議。

嘉義區監理所日前會同嘉義縣警局，在民雄工業區查獲黃姓男子以自用小貨車，載送快遞貨物收取運費，依公路法罰10萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義區監理所日前會同嘉義縣警局，在民雄工業區查獲黃姓男子以自用小貨車，載送快遞貨物收取運費，依公路法罰10萬元。記者魯永明／翻攝

嘉義

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