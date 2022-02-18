深夜改裝車噪音擾人！台中太平環警監取締20輛重機
台中市警局太平分局近期接獲太平區中山路、東平路沿線，夜間有車輛噪音擾人清夢與住家安寧，警方配合環保局及監理站等單位執行環、警、監聯合稽查「改裝車輛及噪音檢測」勤務，近3天取締20輛重型機車，並依噪音管制法等相關規定告發，警方將持續規劃勤務，防制噪音車輛擾民及維護安寧秩序。
太平警分局說明，近期深夜時段在校園附近或轄內重要道路中山路及東平路沿線時有改裝車輛呼嘯而過，令附近居民不堪其擾，常常一被吵醒就輾轉難眠，因此安排在夜間時段會同環保局、監理站等單位執行環、警、監聯合稽查勤務，透過攔查車輛現場接受檢驗，並加強取締酒後駕車及惡性重大違規等稽查，還民眾一個寧靜平安的夜晚。
太平分局表示，近3日共取締噪音車輛18件，攔查發現不合格率達63%；另有2件變更改裝車體，共計20件，依噪音管制法等相關規定開罰，最高可處3600元罰鍰，並責令在期限內到監理站接受檢驗，展現執法決心。
警方表示，將持續結合環保局、監理站組成聯合稽查小組不定時取締改裝(噪音)車輛，並機動編排測速照相及取締酒後駕車勤務，以維護用路人安全及社區安寧。
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