影／家長控訴抹布塞嘴、拖行嬰兒腳 台中惡質托育人員涉虐嬰

台中市華興托嬰中心遭通報黃姓、林姓托育人員涉嫌虐嬰，黃遭裁罰6萬元。今有家長出面控訴，嬰兒哭鬧托育人員竟以打頭、抹布塞嘴、手握嬰兒腳部拖行方式施虐，家長看到影片「很火大」，控訴托育人員是集體施虐，且社會局輕罰未告知家長。社會局指出，發現新事證，將重啟調查。華興托嬰中心簡姓負責人指出，交由司法審理，將承擔結果，並強調不會再復業。

今天上午，時代力量台中市議員參選人吳佩芸與立法委員王婉諭在台中市政府廣場召開記者會，指控社會局裁罰6萬元的南屯區華興托嬰中心托育人員虐嬰非單一個案，由家長蒐證的影片中清楚可見，多名老師涉嫌動手施虐、至少2名嬰兒疑似受虐。

目前自主歇業的華興托嬰中心簡姓負責人表示，對孩子與家長非常抱歉，他們一切配合，不會逃避該承擔的責任。並坦言這件事是她最大挫折，已無體力再照顧托嬰中心，「我絕對不會再復業了」。

問及能否接受影片中托育人員照顧方式？簡姓負責人先沉默，後來說「您可以原諒我一下嗎？檢察官偵查中，我們絕對服從判決」。

化名的H爸爸痛訴，去年他4個多月大男嬰送托，腋下、頭部出現紅腫、黑青，情緒不穩，就醫診斷有行為遲緩症狀。

影片中可見，托育人員將嬰兒帶到廚房以抹布塞嘴、單獨關在堆滿雜物的儲藏室、對嬰兒打頭、以手抓腳拖行叫起床，過程中多名托育人員見狀卻未制止，H爸爸質疑，嬰寶班的托育人員全都涉案。

另名R爸爸氣憤說「很火大」，他7個多月大男嬰同樣就讀嬰寶班，社會局去年已裁罰不良托育人員卻未通知其他家長，他上月才看到影片，發現兒子遭托育人員以圍巾繞脖子、坐幫寶椅遭腳踢拖行等虐待，認為社會局輕罰，縱放惡質托嬰中心。

吳佩芸指出，社會局輕罰托嬰中心6萬元，托育人員黃昀恩6萬元，但從影片清楚可見，多名托育人員涉嫌虐嬰，不只2位嬰兒受害，社會局根本是縱容業者。王婉諭痛批地方不重視、中央不修法，不揭露細項違規內容，家長無法選擇安全的場所托嬰。

社會局指出，去年2月11日接獲通報，托育人員黃昀恩虐童，裁罰6萬元；另，托嬰中心涉及管理疏失，裁罰6萬元。上周獲報，同班男童1年前疑遭林姓托育人員不當對待，社會局受案調查。