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領取飆股簡訊全是陷阱 退休翁遭騙上千萬
不少人接獲「領取飆股」的簡訊，誤認為對方可提供高酬投資資訊，受聳恿加入對方的投資群組，下載對方提供的App，投資股票、外匯、期貨，直到投資大筆金額，帳面獲利要出金便遭斷線，高雄警方逮捕5名提款車手，確認這是投資詐騙陷阱，但有人在2個月內已受騙達1100萬元。
高雄市刑警大隊自去年追查投資股票、期貨詐騙案，從警方165反詐騙平台資料，發現新北市1名林姓老翁（71歲）就因接到這類簡訊，加入對方的投資群族及App，去年6、7月間投資期貨，陸續匯近1100萬元，到對方提供的人頭帳戶，直到8月見投資獲利，要求出金，不料遭對方斷線，才驚覺上當。
高雄市刑大偵五隊追查相關資料，發現有112人同遭此手法騙走資金約2000萬元，趁詐騙集團車手在高雄市超商提領受騙人匯款時，陸續逮捕鄭姓男子（36歲）等5名車手，並通知提供金融帳戶的9名男子到案，才查出「領取飆股」簡訊，其實全是詐騙陷阱。
據了解，詐騙集團隨機廣發領取飆股簡訊及連結，當投資人加入群組，不時提供投顧老師線上教學，並由其他集團成員在群組中假冒投資人，分享獲利成果，令投資人信以為真，便加入他們提供的投資股票、期貨App，把錢匯到詐騙集團的人頭帳戶，直到帳面上獲利想出金便遭斷線，警方一查，發現這App根本像是另類的博弈網站，投資人的匯款有去無回，全進詐騙集團口袋。全案警方依詐欺及洗錢防制法罪嫌，將14名車手移送法辦。
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