領取飆股簡訊全是陷阱 退休翁遭騙上千萬

不少人接獲「領取飆股」的簡訊，誤認為對方可提供高酬投資資訊，受聳恿加入對方的投資群組，下載對方提供的App，投資股票、外匯、期貨，直到投資大筆金額，帳面獲利要出金便遭斷線，高雄警方逮捕5名提款車手，確認這是投資詐騙陷阱，但有人在2個月內已受騙達1100萬元。

高雄市刑警大隊自去年追查投資股票、期貨詐騙案，從警方165反詐騙平台資料，發現新北市1名林姓老翁（71歲）就因接到這類簡訊，加入對方的投資群族及App，去年6、7月間投資期貨，陸續匯近1100萬元，到對方提供的人頭帳戶，直到8月見投資獲利，要求出金，不料遭對方斷線，才驚覺上當。

高雄市刑大偵五隊追查相關資料，發現有112人同遭此手法騙走資金約2000萬元，趁詐騙集團車手在高雄市超商提領受騙人匯款時，陸續逮捕鄭姓男子（36歲）等5名車手，並通知提供金融帳戶的9名男子到案，才查出「領取飆股」簡訊，其實全是詐騙陷阱。