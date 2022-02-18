糊塗男忘機車停放處 警收費場尋獲男需繳上千元停車費

桃園楊梅有名糊塗的40歲陳姓男子，昨向警方報案表示，自己深色普通重型機車，去年11月停放於青山一街道路邊，近日欲牽車時卻發現車子不見擔心遭竊，警方受理報案後，火速在2公里外的埔心後火車站收費停車場內找回機車，陳男才驚覺自己忘得太離譜，並感謝警方幫忙。

昨陳男著急地說，自己印象中機車停放在青山一街上，事隔3個多月要用車時，卻不見了擔心失竊，員警受理報案後，卻覺得車號相當熟悉，好像曾在轄內見過，因此便往可能停放的場域搜索，經過2個多小時尋找，終於在埔心火車站後站旁的收費停車場內發現車輛，能如此迅速完成使命，全靠平時在尋找贓車時曾多次輸入陳男的機車車號，而陳男前來確認時也相當欣喜，稱讚警方很有效率。