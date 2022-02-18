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糊塗男忘機車停放處 警收費場尋獲男需繳上千元停車費

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅有名糊塗的40歲陳姓男子，昨向警方報案表示，自己深色普通重型機車，去年11月停放於青山一街道路邊，近日欲牽車時卻發現車子不見擔心遭竊，警方受理報案後，火速在2公里外的埔心後火車站收費停車場內找回機車，陳男才驚覺自己忘得太離譜，並感謝警方幫忙。

昨陳男著急地說，自己印象中機車停放在青山一街上，事隔3個多月要用車時，卻不見了擔心失竊，員警受理報案後，卻覺得車號相當熟悉，好像曾在轄內見過，因此便往可能停放的場域搜索，經過2個多小時尋找，終於在埔心火車站後站旁的收費停車場內發現車輛，能如此迅速完成使命，全靠平時在尋找贓車時曾多次輸入陳男的機車車號，而陳男前來確認時也相當欣喜，稱讚警方很有效率。

事後了解，陳男去年11月將車輛停放在車站的收費停車場內並搭乘火車前往聚餐，聚餐過後搭朋友的便車返家，所以機車就一直停放在車站停車場，但陳男很少搭火車，所以完全忘記機車停放在停車場內，不過因為自己的粗心大意，陳男還需面臨高達上千元的停車費用，真的得不償失。

桃園楊梅有名糊塗的40歲陳男，忘記機車停放處以為遭竊。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅有名糊塗的40歲陳男，忘記機車停放處以為遭竊。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅有名糊塗的40歲陳男忘機車停放處，警火速協尋，但要面臨高額停車費用。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅有名糊塗的40歲陳男忘機車停放處，警火速協尋，但要面臨高額停車費用。記者翁唯真／翻攝

停車場 火車站 桃園

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