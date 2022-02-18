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小貨車疑搶黃燈撞水泥車 駕駛一度受困救出後多處骨折
高雄52歲郭姓男子今天清晨駕駛小貨車行經楠梓區德民路，疑為搶黃燈通行，與對向正要轉彎的水泥車發生碰撞，因撞擊力道大，郭男一度受困車內，經消防搶救後脫困，救出後，肢體多處骨折，意識清楚，送醫搶救後，無生命危險，據了解，肇事駕駛有無飲酒仍待抽血檢驗，詳細事故原因仍待釐清。
事故發生於今天清晨6時28分許，郭男駕駛的小貨車行經楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時，與對向要轉彎的水泥車發生碰撞；受撞擊影響，小貨車車頭凹陷，扭曲變形，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，郭男受困於車內。
消防獲報後，趕抵現場救援，利用破壞器將人從車內救出；郭男當下意識清楚，肢體多處骨折，送醫搶救，酒測值仍待抽血檢驗，至於駕駛水泥車的40歲蔡姓男子僅有擦挫傷，無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。
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