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小貨車疑搶黃燈撞水泥車 駕駛一度受困救出後多處骨折

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄52歲郭姓男子今天清晨駕駛小貨車行經楠梓區德民路，疑為搶黃燈通行，與對向正要轉彎的水泥車發生碰撞，因撞擊力道大，郭男一度受困車內，經消防搶救後脫困，救出後，肢體多處骨折，意識清楚，送醫搶救後，無生命危險，據了解，肇事駕駛有無飲酒仍待抽血檢驗，詳細事故原因仍待釐清。

事故發生於今天清晨6時28分許，郭男駕駛的小貨車行經楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時，與對向要轉彎的水泥車發生碰撞；受撞擊影響，小貨車車頭凹陷，扭曲變形，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，郭男受困於車內。

消防獲報後，趕抵現場救援，利用破壞器將人從車內救出；郭男當下意識清楚，肢體多處骨折，送醫搶救，酒測值仍待抽血檢驗，至於駕駛水泥車的40歲蔡姓男子僅有擦挫傷，無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區德民路和高楠公路交叉路口時發生小貨車與水泥車碰撞事故，小貨車駕駛一度受困車內。記者陳弘逸／翻攝

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