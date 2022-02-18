馬路在走觀念要有 警傳密技教銀髮長輩這樣做
台中市警三分局關懷民眾日常生活安全，尤其邁入高齡化的社會後，更傾全力強化銀髮長輩對社區治安的警覺性，正義派出所員警昨天前往長春里舉辦社區治安會議，透過生動的影片向社區長輩們進行交通安全、犯罪預防及婦幼安全宣導，有獎徵答活動更大受長輩熱烈歡迎，搶答成功的長輩笑得開心，會中學到的各項密技更是受用無窮。
中市警三分局關懷銀髮族的交通安全，長輩們隨著年齡增加，身體的反應能力大不如前，加上有時對交通安全觀念不熟悉，讓銀髮族的交通事故時有所聞，正義派出所副所長李姣嬋日前特利用長青關懷聚會時機，透過交通宣導影片，讓長輩從影片中學習正確的觀念，為了獲得有獎徵答的小贈品，長輩們無不全神貫注觀賞影片。
長輩對於副所長提醒不闖紅燈、穿亮色衣服或配件、不任意穿越道路、秒數夠再通過、走路騎車遠離大型車諸多叮嚀更是謹記在心，現場搶答超踴躍，長輩們拿到實用的LED燈、飯匙及口罩套等宣導小贈品也笑得好開心。
副所長李姣嬋特別感謝長春里里長林姍汝對警方的支持與協助，讓警方能夠傾聽民眾的聲音，了解民眾需求，而長輩們熱情的參與，更是給員警最好的支持與鼓勵。除了長輩的交通安全，副所長也向長輩們傳達酒後駕車防制、婦幼安全、交通安全以及犯罪預防等觀念，邀請長輩一起成為社區治安的守門人，共同打造安心的居住環境。
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