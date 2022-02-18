3歲童玩積木卡手指 爸媽求助消防脫困
昨天上午有對夫妻抱著男童慌張地到嘉義市消防局德安分隊求助，原來是3歲男童手指卡在玩具積木洞裡拔不出來，窩在媽媽懷裡的男童小手指還卡著塊小積木，手指已明顯紅腫，男童疼痛難耐張著無辜的雙眼惹人憐惜，經消防人員利用老虎鉗等工具破壞積木協助脫困。
德安分隊表示，昨天上午9時許有對夫妻抱著3歲男童前來求助，男童媽媽表示，小孩玩積木時不小心將手指伸進積木洞內，導致右手無名指腫脹疼痛，媽媽試著自行塗抹凡士林還是無法脫除，趕緊由先生陪同到分隊求救，消防員評估後，利用破壞剪及老虎鉗破壞木製積木玩具協助脫除。過程中男童並未哭鬧，贈送小玩具獎勵男童的勇敢，令夫妻倆感激消防員的協助。
嘉義消防局提醒民眾，多注意兒童遊戲期間狀況，可能因為熱漲冷縮、手指水腫等等原因，導致異物無法脫除，卡住時間若延長太久，除了腫痛加劇外，甚至會造成血液循環不良，嚴重時可能損傷手指功能，一旦遇到類似此情狀，建議應使用正確方式小心移除，或是尋求當地消防隊協助。
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